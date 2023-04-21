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Bergüzar Korel'in yürek dağlayan bayram mesajı! "Bu insanlar muhtaç değil mağdur"

21.04.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bergüzar Korel depremzede çocuklara bayram hediyesi almak için kampanya başlatmış ve yaptığı yardımlarla gündeme gelmişti. Kısa süreliğine Londra'ya dönen Korel bayram sabahı yaptığı mesajlar yürekleri dağladı.

Bergüzar Korel'in yürek dağlayan bayram mesajı! "Bu insanlar muhtaç değil mağdur"

Bergüzar Korel deprem bölgesinde bulunan çocuklar için yaklaşan Ramazan Bayramı adına hediye alma kampanyası başlatmıştı. Korel, tek bir çocuk için 350 liralık bağış yapılacak olan kampanyaya destek verilmesi için Instagram hesabından çağrıda bulunmuş ve büyük bir dayanışma görmüştü.

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Ahbap Derneği’ne 400 bin lira bağışta bulunan Korel kampanyalarına da devam ederken bayram paylaşımı da yaptı.

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Deprem bölgesinden bir fotoğraf paylaşan Korel "Her birinin bayram sabahı uyandıkları bir evi ailesi vardı. Bu insanlar muhtaç değil mağdur. Unutma, unutturma! Bugün onlar için bayram değil yas!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Oyuncu

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