Bergüzar Korel'in yürek dağlayan bayram mesajı! "Bu insanlar muhtaç değil mağdur"

Bergüzar Korel deprem bölgesinde bulunan çocuklar için yaklaşan Ramazan Bayramı adına hediye alma kampanyası başlatmıştı. Korel, tek bir çocuk için 350 liralık bağış yapılacak olan kampanyaya destek verilmesi için Instagram hesabından çağrıda bulunmuş ve büyük bir dayanışma görmüştü.

Ahbap Derneği’ne 400 bin lira bağışta bulunan Korel kampanyalarına da devam ederken bayram paylaşımı da yaptı.

Deprem bölgesinden bir fotoğraf paylaşan Korel "Her birinin bayram sabahı uyandıkları bir evi ailesi vardı. Bu insanlar muhtaç değil mağdur. Unutma, unutturma! Bugün onlar için bayram değil yas!" dedi.



