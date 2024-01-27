Bergüzar Korel Londra'daki evinden paylaştı! Salgın uyarısı yaptı

Sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel Londra'daki hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde "Sanırım yerleştim" dediği yeni evinin banyosundan paylaşım yapmıştı. Her paylaşımı olay olan Bergüzar Korel bu defa salgın uyarısı yaptı.

3 çocuğu bulunan Bergüzar Korel, ortanca oğlu Han ve minik kızı Leyla'nın 'scarlet fever' yani kızıl salgınına yakalandığını duyurdu. Korel, Han ve Leyla'nın semptomlarının ateş, boğaz ağrısı, kulak ağrısı olduğunu söyledi ve 'Burada yaşayanları uyarmqak istedim' notunu düştü.

Bergüzar Korel son olarak çocuklarının durumu hakkında bilgi vererek "Bebekler iyi, ateşleri düştü. Vücuda irmik yada kum dökülmüş hissi devam, kızarıklık azaldı" dedi.







