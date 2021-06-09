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Beril Kayar kimdir, nereli? Cam Tavanlar Aylin kimdir? Beril Kayar kaç yaşında?

09.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Show TV'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı dizinin sevenleri Cam Tavanlar Aylin kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Cam Tavanlar Aylin Kimdir? Beril Kayar kimdir, nereli? Beril Kayar kaç yaşında? İşte yanıtı...

Beril Kayar kimdir, nereli? Cam Tavanlar Aylin kimdir? Beril Kayar kaç yaşında?

Show TV'de yayın hayatına bu akşam başlayacak olan romantik komedi türündeki Cam Tavanlar dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Genç isimlerden Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı dizinin sevenleri Cam Tavanlar Aylin kimdir sorusunu araştırıyor. Peki Cam Tavanlar Aylin Kimdir?

BERİL KAYAR KİMDİR? CAM TAVANLAR AYLİN KİMDİR?

Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu ve mankenin, annesi İstanbullu, babası ise Erzincanlıdır. Annesinin aslında Mısır kökenli olduğunu katıldığı bir röportajda açıklamıştır. İstanbul'a hayran olan ünlü manken, burada doğup büyümüştür ve yine bu şehirde ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitimlerini almıştır. Tiyatroya olan ilgisi lise dönemlerinden itibaren başlamıştır. Üniversite tercihini ise Anadolu Üniversitesi olarak yapıp orada eğitim görmüştür. Bu üniversitede lisans eğitimini tamamlayan Kayar, halkla ilişkiler bölümü mezunudur.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından iş başvurularında bulunan Kayar, çalışma hayatına şirketlerle başlamıştır. Başvuru yaptığı ajanslarda güzelliği ile dikkat çekmeyi başaran ünlü isim, bu ajanslara bağlı şekilde modellik yapmaya başlamıştır. Modelliğin sonrasında, aslında oyunculukla ilgilenmek istediğine karar veren Kayar, artık dizilerde rol almaya başlamıştır. Bu kararının sonrasında çok geçmeden, "Acayip Hikayeler" isimli dizide Rakkase isimli karakterle seyirci karşısına çıkan Kayar, 2012 senesinde "Adını Feriha Koydum- Emir'in Yolu" dizisinde Zülal olarak seyirci karşısına çıkmıştır. Beril Kayar, daha sonra "Arka Sokaklar" ve "O Hayat Benim" dizilerinde rol almıştır. Dokuzuncu sezonda katılmış olduğu Arka Sokaklar dizisinde oyunculuk yaparken Komiser Deniz karakterine, O Hayat Benim dizisinde ise Zeynep karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında ise Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde 'Aylin' karakterini canlandırmaktadır.

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CAM TAVANLAR AYLİN KARAKTERİ TANITIMI

Aylin, yetenekli fakat uzatmalı sevgilisi olan ve sinir krizleri geçiren, duygu durumu oldukça karışık olan bir şeftir. Ayrıca renkli ve eğlenceli biridir. Eğer üzgünse çok üzgün, mutlu ise de çok mutludur. Üzgün olduğunda yemeğin içine fazladan acı, mutlu olduğunda ise tabağa fazladan et koyabilecek kadar ruh halini dışarıya yansıtmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka
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