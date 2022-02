Berk Atan kimdir, sevgilisi kimdir? Gönül Dağı'nın Taner karakteri Berk Atan kaç yaşında ve aslen nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, oynadığı dizide Gülsim Ali ile başrolü paylaşmaktadır. Genç oyuncunun daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ve beraber Alaçatı'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Peki Berk Atan kimdir?

BERK ATAN KİMDİR?

26 Ekim 1991 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Model ve oyuncu olan Berk Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım atmış olan Berk Atan;

2013 senesinde Altındağlı dizisinde Pamir,

2015 senesinde Güneşin Kızları isimli dizide Savaş Mertoğlu,

2017 senesinde de Dayan Yüreğim isimli dizide Atıf Sinan Şanal, karakterlerini canlandırmıştır.

BERK ATAN'IN ÖDÜLLERİ:

2011 Best Model of Turkey (Gelecek Vaat Eden)

2012 Best Model of Turkey (Birincilik)

2012 Best Model the World (Birincilik)

2015 KTÜ Medya Ödülleri (Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu)

Güneşin Kızları 2016 Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Yılın Enleri, En İyi Erkek Oyuncu)

BERK ATAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Geçtiğimiz dönemlerde oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve çiftin Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla otururken görüldüğü belirtilmişti. Sonrasında Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun ilişkilerinin doğruluğu onaylanmıştı.

Bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sevgilisini öptüğü anları paylaşmıştı. Beraber vakit geçiren çift, ayrılık iddialarını böyle yalanlamıştı.