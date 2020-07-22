Berkay Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! Şoke eden yanıt

Pınar Gültekin'in Cemal Mert Aydın tarafından öldürülmesi herkesi yasa boğarken 2 kızı olan şarkıcı Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" ifadelerini kullandı.

Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."

Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo" yazdı.

Bu yorum üzerine Berkay, yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına mesajla cevap verdi ve aralarında şu küfürlü tartışma yaşandı:



"...Halkalı şekeri! Öyle sallamak kolay klavye başından. Denk gelirsek ringoya seni nasıl oturttuğumu görürsün!"

