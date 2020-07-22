MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berkay Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! Şoke eden yanıt

Berkay Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! Şoke eden yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Instagram'dan, "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" yazdı. Bir takipçi bu paylaşıma şarkıcının daha önce kavga ettiği Arda Turan göndermesi yapınca, Berkay küfürlü cevap verdi.

Berkay Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! Şoke eden yanıt

Pınar Gültekin'in Cemal Mert Aydın tarafından öldürülmesi herkesi yasa boğarken 2 kızı olan şarkıcı Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" ifadelerini kullandı.

Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."

Capture

Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo" yazdı.

Bu yorum üzerine Berkay, yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına mesajla cevap verdi ve aralarında şu küfürlü tartışma yaşandı:
berkay-pinar-gultekin-in-olumu-sonrasi-yaptigi-13441974_4363_m

"...Halkalı şekeri! Öyle sallamak kolay klavye başından. Denk gelirsek ringoya seni nasıl oturttuğumu görürsün!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Çocukluk hali Emma Watson ile aynı! Olay fotoğrafÇocukluk hali Emma Watson ile aynı! Olay fotoğraf
İşte haftanın en çok izleneni...İşte haftanın en çok izleneni...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Vali, ölümden döndü

Vali, ölümden döndü

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”

Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”

İsmail YK’nın çocukluğu Emma Watson’a benzetildi! Sosyal medyayı salladı

Çocukluk hali Emma Watson ile aynı! Olay fotoğraf

Bella Thorne sevgilisiyle tatilde! Tekne keyif

Teknede bol bol güneşlendi!

İbrahim Tatlıses'ten katil Cemal Metin Avcı'ya: Lan şerefsiz

İbo tepki gösterdi: 'Lan şerefsiz'

Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşım

Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşım

Haruma Miura evinde ölü bulundu!

'Bizi izlemeye devam edin' yazmıştı! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.