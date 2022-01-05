Berkay Ateş'in olaylı gecesi! 144 promil alkollü çıktı

Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu. Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.



Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ VOLEYBOLCU İLE SEVGİLİ

Alev Alev'den sonra Sadakatsiz ile ekrana dönen Berkay Ateş, yeni aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Simge Aköz ile geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti. Görüntü vermemek için mekana ayrı ayrı giren ikili, yan yana oturunca objektiflerden kaçamadı. Ateş ve Aköz'ün ilişkisi geçtiğimiz günlerde başlamıştı.



