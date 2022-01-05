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Berkay Ateş'in olaylı gecesi! 144 promil alkollü çıktı

05.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de trafik çevirmesine takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu Berkay Ateş, 144 promil alkollü çıktı. Karakola götürülen Berkay Ateş, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu. Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Berkay Ateş'in olaylı gecesi! 144 promil alkollü çıktı

Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı.

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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; karakola götürülen oyuncu, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu. Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
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Ünlü oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ VOLEYBOLCU İLE SEVGİLİ

Alev Alev'den sonra Sadakatsiz ile ekrana dönen Berkay Ateş, yeni aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Simge Aköz ile geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti. Görüntü vermemek için mekana ayrı ayrı giren ikili, yan yana oturunca objektiflerden kaçamadı. Ateş ve Aköz'ün ilişkisi geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

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