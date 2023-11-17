Berrak Tüzünataç yine çok cesur! İddialı pozlarını peş peşe paylaştı

Son olarak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'nin ikinci sezonunda rol alan Berrak Tüzünataç dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun 'Geleneksel glam günü' notu ile paylaştığı gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Bizi öldürdün', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Hayran kitlesi oldukça geniş olan Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir.

Özel Koç Lisesi'nde eğitimin görmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ni kazanmıştır. İşletme bölümünden mezun olan Berrak Tüzünataç'ın ilk ekran deneyimi Number 1 TV'de haber sunmak olmuştur.







