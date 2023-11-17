MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berrak Tüzünataç yine çok cesur! İddialı pozlarını peş peşe paylaştı

Berrak Tüzünataç yine çok cesur! İddialı pozlarını peş peşe paylaştı

17.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç son olarak Terzi dizisinde hayat verdiği Cemre karakteriyle adından söz ettirdi. Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleri uzun süre konuşulan Tüzünataç yine iddialı pozlarıyla gündem oldu. Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Son olarak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'nin ikinci sezonunda rol alan Berrak Tüzünataç dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Berrak Tüzünataç

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Berrak Tüzünataç 2

Güzel oyuncunun 'Geleneksel glam günü' notu ile paylaştığı gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Bizi öldürdün', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Berrak Tüzünataç 3

Hayran kitlesi oldukça geniş olan Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir.

Berrak Tüzünataç 4

Özel Koç Lisesi'nde eğitimin görmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ni kazanmıştır. İşletme bölümünden mezun olan Berrak Tüzünataç'ın ilk ekran deneyimi Number 1 TV'de haber sunmak olmuştur.

Berrak Tüzünataç 7

Berrak Tüzünataç 6

Berrak Tüzünataç 5

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! Gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!
4 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haberi böyle duyurdular 4 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haberi böyle duyurdular
MasterChef'te gerginlik! Tahsin sonunda patladı: "Aynısını yaptın, annem deme bana!"MasterChef'te gerginlik! Tahsin sonunda patladı: "Aynısını yaptın, annem deme bana!"
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Çağatay Ulusoy ünlü oyuncu ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

'Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' için "acilen çözüm üretilmeli" raporu!

'Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' için "acilen çözüm üretilmeli" raporu!

Candan kardeşlerin annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Candan kardeşlerin annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Nafaka almayınca bebeğini dövdü! Görüntüleri eski eşine gönderdi

Nafaka almayınca bebeğini dövdü! Görüntüleri eski eşine gönderdi

Şiddetli yağış ve kar yağışı… Meteoroloji uyardı: Tüm yurdu esir alacak!

Şiddetli yağış ve kar yağışı… Meteoroloji uyardı: Tüm yurdu esir alacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.