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Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı.

Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, “Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştıBeşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştıBeşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştıBeşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

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