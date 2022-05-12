Bethesda'dan Starfield ve Redfall'ı bekleyenlere kötü haber!

Bethesda'nın yeni oyunları Starfield ve Redfall için önemli bir açıklama geldi. Açıklama, Bethesda'nın Twitter hesabından yapıldı.

BETHESDA OYUNLARI ERTELEDİ

Stüdyodan atılan bir tweet'e göre Starfield 2023'ün ilk yarısına ertelendi. Oyunun 11 Kasım 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Aynı zamanda Arkane Austin'in yeni oyunu Redfall'ın çıkış tarihi de Starfield gibi 2023'ün ilk yarısına ötelendi.

Her iki oyunun da 12 Haziran'da gösterilmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.

Pandemi sırasında pek çok oyun stüdyosu ofislerden uzak kaldı. Bir oyuna dair tüm süreçlerin ofis yerine evden gerçekleştirilmesi daha zor olduğundan birçok oyunda erteleme yaşandı.

