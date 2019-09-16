İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen "Beykoz Çayır Festivali" başladı.

Beykoz Çayırı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi.

"Serebral Palsi için Beykoz Tek Yürek" sloganıyla oluşturulan farkındalığın önemine vurgu yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, halk arasında beyin felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek istediklerini ve belediye olarak hastalara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Aydın, konuyla ilgili derneklerin de kendilerine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Bu festival ile Serebral Palsi denilen rahatsızlığa yakalanmış olanlara ve ailelerinin yaşadıklarına dikkati çekmek istiyoruz. Anne ve babalara kolaylıklar diliyorum. Gerçekten dünyada cennetlik insan görmek istiyorsanız bu annelerimiz, bu babalarımızdır. Beykoz Belediyesi olarak 'Ne yapabiliriz, nasıl adım atabiliriz?' gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Süreç içerisinde ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak adımları atmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.