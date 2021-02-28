Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak

Biden, memleketi Delaware'ye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Suudi Arabistan'la ilgili sorusunu yanıtladı.

"PAZARTESİ GÜNÜ BİR DUYURU YAPILACAK"

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının raporunun ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya Biden, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını verdi.

HERHANGİ BİR YAPTIRIM KARARI ALMAMIŞTI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı. (AA)

