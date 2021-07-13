'Biji Serok Erdoğan' sloganı MHP'yi rahatsız etti mi? Gözler Devlet Bahçeli'nin açıklamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da 'Biji Serok Erdoğan' sloganlarıyla karşılanması gündem oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?” diye sordu.

MHP'DEN 'BİJİ SEROK ERDOĞAN' AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'den ise Davutoğlu'na jet yanıt geldi.

Çiçek gazetesindeki köşesinde "Senin ‘serok’luğun PKK’dan, PYD’den, YPG’den, HDP’den, terörist Demirtaş’tan yana iken... Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HD(P)KK’ya nefes aldırmayan iradeye söylenen ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganları nasıl bir görülecek?" diye yazdı.

BAHÇELİ NE DİYECEK?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuda ne diyeceği merak edilirken, gözler bugünkü grup toplantısında olacak.

