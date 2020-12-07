Bikini fotoğraflarının ardındaki gerçek! 'Tuzağa düşmeyin'

Londra'da yaşayan blogger, 4 yıl önce Instagram'da, fotoğrafları değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu gösteren bir dizi fotoğraf paylaşmış, kadınların dikkatini çekmişti. Chessie, 'duruşunuzu, konumunuzu ve görüntünün açısını değiştirmek bu kadar kolay' diyerek 2017 yılındaki fotoğrafları tekrar paylaştı ve bu gerçeği unutmayın dedi.

'INSTAGRAM'INIZI DÜZENLEYİN'

Chessie bu beden güveni projesine başladığından beri, algıların değiştirilmesine yardımcı olmayı umuyor.

Kadınların Instagram'da gördüğü 'mükemmel' vücut takıntısına son vermesini isteyerek şöyle konuşuyor: '2017'den beridir Instagram ve gerçekler temalı fotoğraflarıma devam ediyorum. Instagram'ın 'mükemmellik tuzağı' fotoğrafları çok moralimi bozuyordu ve sürekli kendimi o fotoğraflara bakarken buluyordum. Ancak hepimiz sosyal medyamızı bizi güçlendiren, güldüren, ilham veren, eğiten, rol model olan insanlarla doldurma seçeneğine sahibiz. Instagram'ınızı düzenleyin, orayı daha iyi bir yer haline getirin. Filtrelerle sonsuza dek yaşayamayız. Lütfen yapılacaklar listenizin en üstüne kendinizi ve sağlığınızı koyun.'