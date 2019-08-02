KADIN

Bikini giymeye hazır mısınız?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle beraber bikiniler vücudu ön plana çıkarmaya başladı. Fit bir vücut deyince akla; dik göğüsler, gergin karın bölgesi ve selülitsiz bacaklar gelir.

Bikini giymeye hazır mısınız?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Bikini giymeye hazır mısınız?" sorusunun tüm detay noktalarını bizler için paylaştı.

Genellikle yaz ayları yaklaştığında, yaza hazırlanmak ve kışın yıpratıcı etkilerini geride bırakmak için, kadınlarda daha güzel görünmeyi sağlayacak uygulama ve yöntemler konusunda arayış başlar. Yaz giysilerini güzel bir şekilde taşıyabilmek için en çok tercih edilen operasyonların başında ise meme büyütme ve dikleştirme operasyonları geliyor.

Ayrıca yağlanmayı ortadan kaldırmak için liposuction, karın germe ve popo dikleştirme operasyonlarına olan talepler de oldukça fazla. Tüm bunlar için en çok dikkat edilmesi gereken şey tatilin başlangıcı ile iyileşme sürecini iyi ayarlamak.

OPERASYONDAN SONRA NE ZAMAN TATİL?

Ortalama bir cerrahi operasyon sonrası iyileşme süreci yaklaşık bir aydır. Hastaların tatil zamanı ile karın germe, popo dikleştirme ve meme ameliyatları arasında iki ay süre olması tavsiye edilir. Bu sayede tatilde spor aktiviteleri rahat bir şekilde yerine getirilebilir.

Yağ alımının aşırı miktarlarda olmadığı liposuction işlemlerinden sonra hastanın genel sağlık durumuna göre 2-3 hafta sonra tatil yapmak mümkün olabilir. Karın germe işlemlerinde ise her ne kadar iyileşme süreci 2-3 gün olsa da operasyon sonrasında hastanın kendine çok iyi bir şekilde bakması gerekir.

Bu nedenle karın germe ameliyatı olan kişilerin ameliyattan 1 ay sonra tatile gitmesi tavsiye edilir. Bazı durumlarda düzeltme uygulamaları gerçekleştirilebileceği için genel olarak bu tarz ameliyatlar ne kadar önceden yapılırsa o kadar avantajlı ve rahat bir tatil olur.

KISA VE KONFORLU İYİLEŞME SÜRECİ

Teknolojinin gelişmesi ile beraber artık estetik operasyonlar hastaya minimum müdahale ile gerçekleştirilebiliyor. Gittikçe daha çok yayılan bu minimal invaziv yöntemler sayesinde iyileşme süreleri hem daha konforlu hem de daha kısa sürüyor.

Bu yöntemlerin gittikçe daha fazla kişi tarafından tercih edilmesi sayesinde estetik operasyonlarda bu yöntemler çeşitlendi. Bu da hastaların operasyondan kısa süre sonra günlük hayatlarına geri dönmelerini ve kısa süre sonrasında da tatile çıkabilmelerini sağlar.

Bu işlemlerin vücuda çok az müdahale ile gerçekleştirilebilmesinin sağladığı bir diğer avantaj ise operasyondan sonra çok küçük izlerin kalması ve aradan bir süre geçtikten sonra dışarıdan bakıldığında fark edilememesidir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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