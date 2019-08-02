Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Bikini giymeye hazır mısınız?" sorusunun tüm detay noktalarını bizler için paylaştı.

Genellikle yaz ayları yaklaştığında, yaza hazırlanmak ve kışın yıpratıcı etkilerini geride bırakmak için, kadınlarda daha güzel görünmeyi sağlayacak uygulama ve yöntemler konusunda arayış başlar. Yaz giysilerini güzel bir şekilde taşıyabilmek için en çok tercih edilen operasyonların başında ise meme büyütme ve dikleştirme operasyonları geliyor.

Ayrıca yağlanmayı ortadan kaldırmak için liposuction, karın germe ve popo dikleştirme operasyonlarına olan talepler de oldukça fazla. Tüm bunlar için en çok dikkat edilmesi gereken şey tatilin başlangıcı ile iyileşme sürecini iyi ayarlamak.

OPERASYONDAN SONRA NE ZAMAN TATİL?

Ortalama bir cerrahi operasyon sonrası iyileşme süreci yaklaşık bir aydır. Hastaların tatil zamanı ile karın germe, popo dikleştirme ve meme ameliyatları arasında iki ay süre olması tavsiye edilir. Bu sayede tatilde spor aktiviteleri rahat bir şekilde yerine getirilebilir.