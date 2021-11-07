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Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı kaç yaşında ve nereli?

07.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olan Bilal Hancı, Trabzonspor-Beşiktaş maçına gittiğinde Beşiktaş taraftarlarının kendisine saldırdığını ifade etti. Bunun ardından Bilal Hancı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile Youtube platformunda "Kafalar" kanalında içerik üretiyor. İşte merak edilenler...

Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı kaç yaşında ve nereli?

Koyu Trabzonsporlu olan ve bunu her fırsatta dile getiren sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Trabzonspor-Beşiktaş maçında saldırıya uğradığını sosyal medyadan duyurdu. Bilal Hancı eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

BİLAL HANCI KİMDİR?

8 Eylül 1989 Trabzon doğumlu Bilal Hancı 32 yaşındadır. Hancı geçtiğimiz yaz Esin Çepni ile evlendi. Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanıştıktan sonra onlarla "Kafalar" kanalına video yüklemeye başladı ve bu sayede adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. 26 Aralık 2014'te Youtube kanalını açan grup şimdilerde en çok izlenen fenomenler arasında yer alıyor.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio‘nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı “Kaşık” şarkısının video klibi’nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

2018'de Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin "Kafalar Karışık" isimli sinema filminde rol aldı. Filmi yöneten isim Yücel Yolcu'ydu. Filmde rol alan diğer oyuncular ise Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi oyuncular yer aldı.

Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı kaç yaşında ve nereli?

BİLAL HANCI ALBÜMLERİ

2017 – Ağlama Beni Ana (single)

BİLAL HANCI FİLMLERİ

Oyuncu :
2019 – Enes Batur Gerçek Kahraman (Bilal)(Sinema Filmi)
2018 – Kafalar Karışık (Bilal) (Sinema Filmi)
2018 – Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (Bilal) (Sinema Filmi).


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Bilal Hancı
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