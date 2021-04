Bildiğiniz kalıpları unutun! Dünyanın dört bir yanında söylenen tüyler ürperten 10 ninni

Ninniler, ebeveynlerin ya da diğer yakınların bebeği uyuturken kendilerine has ezgilerle söyledikleri, genellikle dörtlüklerden oluşan önemli halk edebiyatı eserleridir. Dünya genelinde neredeyse tüm ninniler; bebeğin sakinleşmesini sağlamak amacıyla söylenir. Ninniler; örf ve adeti, yerel öğeleri, tarihi ve daha pek çok toplumsal konuyu doğrudan yansıtır. Çocuğun uzun ömürlü olması, hastalıklardan korunması, çabuk büyümesi, evlenmesi ve gelecekte mutlu olması gibi temalar doğaçlama olarak söylenir. Ancak bazı ninnilerin sözlerine daha yakından baktığımızda, bu ninnilerin bırakın çocukları uyutmayı onları uykusuz bırakabilecek tüyler ürpertici sözlere sahip olduğu görülüyor. İşte dünyanın dört bir yanından tüyler ürperten 10 ninni…

Ninna nanna, ninna oh Bu bebeği kime vereceğim? Onu yaşlı cadıya verirsem Bir hafta saklayacak Onu öcüye verirsem Bütün bir yıl saklayacak Onu kurtlara verirsem Daha uzun saklayacak Ninni uyku perileri Bebeğimi uyutun

KRAKEVİSA-NORVEÇ

Norveç’in en bilinen ninnilerinden biri olan Krakevisa, aslında karganın peynir masalından yola çıkarak hazırlandı. Bu ninni karga ve bir adamın hikayesini anlatıyor.

Sonra karganın derisini yüzdü

Sonra onu yirmi pound ağırlığında on altı parçaya ayırdı

Postundan on iki çift ayakkabı yaptı ve en iyi çifti anneye verdi

Bağırsaklardan on iki çift ip yaptı

Ağzını tahıl öğütmek için kullandı

Ve kulaklarını trompet haline getirdi

Ve gözlerden salona cam yaptı

Boynunu ise kiliseyi süslemek için kullandı

İNCİLİ BEBEK NİNNİSİ-TÜRKİYE

Diğer ülkelerdeki ninnilerden sonra Türkiye’de bulunan bu ninni biraz daha masum kalıyor. Ninnideki aslında tek sorun annenin horlama sesine tahammül edememesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kara kartalların üstünde dönüyor

Birden bire çırpınıyor

Küçük bebeğim çalıyor

Uyu küçük bebek, uyu

Siyah kartalların üstünde süzülüyor

İnciden bir taç yatıyordu

Baban horluyordu

Uyu küçük bebek uyu