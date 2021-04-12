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Bildiğiniz kalıpları unutun! Dünyanın dört bir yanında söylenen tüyler ürperten 10 ninni

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğunuz ninnileri dinleyerek uykuya dalmakla geçmiştir. “Dandini dandini” şeklinde başlayan ninni belki de en çok duyduğunuz ve bildiğiniz ninnidir. Huzur veren melodisiyle bebekleri uykunun tatlı kollarına bırakan ninniler dünyanın birçok bölgesinde oldukça korkunç sözlere sahiptir.

Bildiğiniz kalıpları unutun! Dünyanın dört bir yanında söylenen tüyler ürperten 10 ninni

Ninniler, ebeveynlerin ya da diğer yakınların bebeği uyuturken kendilerine has ezgilerle söyledikleri, genellikle dörtlüklerden oluşan önemli halk edebiyatı eserleridir. Dünya genelinde neredeyse tüm ninniler; bebeğin sakinleşmesini sağlamak amacıyla söylenir. Ninniler; örf ve adeti, yerel öğeleri, tarihi ve daha pek çok toplumsal konuyu doğrudan yansıtır. Çocuğun uzun ömürlü olması, hastalıklardan korunması, çabuk büyümesi, evlenmesi ve gelecekte mutlu olması gibi temalar doğaçlama olarak söylenir. Ancak bazı ninnilerin sözlerine daha yakından baktığımızda, bu ninnilerin bırakın çocukları uyutmayı onları uykusuz bırakabilecek tüyler ürpertici sözlere sahip olduğu görülüyor. İşte dünyanın dört bir yanından tüyler ürperten 10 ninni…

NANA NENE- BREZİLYA

Brezilya’da oldukça popülerl olan bu ninni ağlayan çocukları canavarların kaçırdığını anlatıyor. Cuca adı verilen timsah ya da cadı, öküz ve öcü gibi öğeler ninninin çeşitli versiyonlarında kendisine yer buluyor.

Sus küçük bebek
Cuca seni almaya geliyor
Baba tarlaya, anne işe gitti
Kara yüzlü öküz, bu çocuğu yakala

DUERMETE NİNO-İSPANYA

Duermete Nino, başta İspanya olmak üzer Latin Amerika ülkelerinde çeşitli şekillerde söyleniyor. Ninni uyumayan bebeklerin Coco isimindeki şekil değiştiren bir canavar tarafından yenileceğini anlatıyor. Bazı ülkelerde Coco karakteri daha az korkutucu olan el Lobo (kurt) ile değiştiriliyor.

Ufaklık
Uyu şimdiden uyu
Yoksa Coco gelip seni götürür
Ufaklık
Uyu şimdiden uyu
Yoksa Coco gelip seni yer

DODO TİTİT-HAİTİ

Dodo Titit ninnisinde, ailesi yanında olmayan bebeği yakalayacak bir yengeçten bahsedilir. Bu yengeç diğer ninnilerde olduğu gibi uyumayan çocukları yeme görevini üstlenir.

Gece gece küçük anne
Eğer uyumazsan
Yengeç seni yer
Annen burada değil markete gitti
Baban burada değil nehre gitti
Eğer uyumazsan yengeç seni yiyecek

BAYU BAYUSHKİ BAYU-RUSYA

Haiti ninnisinde çocukları uyku konusunda korkutan yengeç, Rusya’da kendisini bir kurt olarak gösteriyor. Bu ninnide kurt uyumayan çocukları kaçırıyor.

Uyu uyu uyu
Yatağın kenarına çok yakın uzanma
Yoksa küçük gri kurt gelecek
Ve seni sürükleyerek ormana götürecek

NİNNA NANNA-İTALYA

Ninna Nanna’da yaşlı cadı, öcü ve kurt çocukları yakalıyor. Ama bu sefer çocukları, anneleri kendi elleriyle öcüye teslim ediyor.

Ninna nanna, ninna oh
Bu bebeği kime vereceğim?
Onu yaşlı cadıya verirsem
Bir hafta saklayacak
Onu öcüye verirsem
Bütün bir yıl saklayacak
Onu kurtlara verirsem
Daha uzun saklayacak
Ninni uyku perileri
Bebeğimi uyutun

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LELO LEDUNG- ENDONEZYA

Endonezya’nın Cava Adası’nda söylenen bu ninnide ağlayan çocukları korkunç bir dev karşılıyor. Aynı zamanda bu ninnide ağlayan çocukların çok çirkin gözüktüğünden bahsediliyor.

Lütfen sus, ağlama
Etme güzel yüzlü çocuğum
Ağlarsan o kadar güzel görünmeyeceksin
Lütfen sus çocuğum
İşte, ağlayan çocuğu arayan korkunç bir dev geliyor

YAYLA PERİSİ-İSKOÇYA

İskoçya’da ağlayan ve uyumayan çocukları kaçıran korkunç yaratıklar yok. Onun yerine bebeğini kaybeden anneler karşımıza çıkıyor.

Yaban mersini toplamak için
Bebeğimi yatarken bıraktım
En sevdiğim bebeğimi kaybettim
Küçük sarı geyik gördüm ama bebeğimi göremedim
Gölde su samurunun izini sürdüm ama bebeğimin izini süremedim

LİMA ANAK AYAM-MALEZYA

Malezya’nın kültürel dokularını yansıtan bu ninninin içerisinde matematik, ölüm ve hüzün içeriyor.

Beş civciv
Bir civciv ölür
Bir civciv öldükten sonra dört civciv kalır

KRAKEVİSA-NORVEÇ

Norveç’in en bilinen ninnilerinden biri olan Krakevisa, aslında karganın peynir masalından yola çıkarak hazırlandı. Bu ninni karga ve bir adamın hikayesini anlatıyor.

Sonra karganın derisini yüzdü
Sonra onu yirmi pound ağırlığında on altı parçaya ayırdı
Postundan on iki çift ayakkabı yaptı ve en iyi çifti anneye verdi
Bağırsaklardan on iki çift ip yaptı
Ağzını tahıl öğütmek için kullandı
Ve kulaklarını trompet haline getirdi
Ve gözlerden salona cam yaptı
Boynunu ise kiliseyi süslemek için kullandı

İNCİLİ BEBEK NİNNİSİ-TÜRKİYE

Diğer ülkelerdeki ninnilerden sonra Türkiye’de bulunan bu ninni biraz daha masum kalıyor. Ninnideki aslında tek sorun annenin horlama sesine tahammül edememesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kara kartalların üstünde dönüyor
Birden bire çırpınıyor
Küçük bebeğim çalıyor
Uyu küçük bebek, uyu
Siyah kartalların üstünde süzülüyor
İnciden bir taç yatıyordu
Baban horluyordu
Uyu küçük bebek uyu

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Brezilya Endonezya İspanya Norveç Rusya
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