Bildiğiniz kalıpları unutun! Dünyanın dört bir yanında söylenen tüyler ürperten 10 ninni

Ninniler, ebeveynlerin ya da diğer yakınların bebeği uyuturken kendilerine has ezgilerle söyledikleri, genellikle dörtlüklerden oluşan önemli halk edebiyatı eserleridir. Dünya genelinde neredeyse tüm ninniler; bebeğin sakinleşmesini sağlamak amacıyla söylenir. Ninniler; örf ve adeti, yerel öğeleri, tarihi ve daha pek çok toplumsal konuyu doğrudan yansıtır. Çocuğun uzun ömürlü olması, hastalıklardan korunması, çabuk büyümesi, evlenmesi ve gelecekte mutlu olması gibi temalar doğaçlama olarak söylenir. Ancak bazı ninnilerin sözlerine daha yakından baktığımızda, bu ninnilerin bırakın çocukları uyutmayı onları uykusuz bırakabilecek tüyler ürpertici sözlere sahip olduğu görülüyor. İşte dünyanın dört bir yanından tüyler ürperten 10 ninni… NANA NENE- BREZİLYA Brezilya’da oldukça popülerl olan bu ninni ağlayan çocukları canavarların kaçırdığını anlatıyor. Cuca adı verilen timsah ya da cadı, öküz ve öcü gibi öğeler ninninin çeşitli versiyonlarında kendisine yer buluyor. Sus küçük bebek

Cuca seni almaya geliyor

Baba tarlaya, anne işe gitti

Kara yüzlü öküz, bu çocuğu yakala

DUERMETE NİNO-İSPANYA Duermete Nino, başta İspanya olmak üzer Latin Amerika ülkelerinde çeşitli şekillerde söyleniyor. Ninni uyumayan bebeklerin Coco isimindeki şekil değiştiren bir canavar tarafından yenileceğini anlatıyor. Bazı ülkelerde Coco karakteri daha az korkutucu olan el Lobo (kurt) ile değiştiriliyor. Ufaklık

Uyu şimdiden uyu

Yoksa Coco gelip seni götürür

Ufaklık

Uyu şimdiden uyu

Yoksa Coco gelip seni yer DODO TİTİT-HAİTİ Dodo Titit ninnisinde, ailesi yanında olmayan bebeği yakalayacak bir yengeçten bahsedilir. Bu yengeç diğer ninnilerde olduğu gibi uyumayan çocukları yeme görevini üstlenir. Gece gece küçük anne

Eğer uyumazsan

Yengeç seni yer

Annen burada değil markete gitti

Baban burada değil nehre gitti

Eğer uyumazsan yengeç seni yiyecek BAYU BAYUSHKİ BAYU-RUSYA Haiti ninnisinde çocukları uyku konusunda korkutan yengeç, Rusya’da kendisini bir kurt olarak gösteriyor. Bu ninnide kurt uyumayan çocukları kaçırıyor. Uyu uyu uyu

Yatağın kenarına çok yakın uzanma

Yoksa küçük gri kurt gelecek

Ve seni sürükleyerek ormana götürecek NİNNA NANNA-İTALYA Ninna Nanna’da yaşlı cadı, öcü ve kurt çocukları yakalıyor. Ama bu sefer çocukları, anneleri kendi elleriyle öcüye teslim ediyor.

Ninna nanna, ninna oh

Bu bebeği kime vereceğim?

Onu yaşlı cadıya verirsem

Bir hafta saklayacak

Onu öcüye verirsem

Bütün bir yıl saklayacak

Onu kurtlara verirsem

Daha uzun saklayacak

Ninni uyku perileri

Bebeğimi uyutun Yüzlerce yıldır Anadolu insanına korku salan efsanevi hikayeler! LELO LEDUNG- ENDONEZYA Endonezya’nın Cava Adası’nda söylenen bu ninnide ağlayan çocukları korkunç bir dev karşılıyor. Aynı zamanda bu ninnide ağlayan çocukların çok çirkin gözüktüğünden bahsediliyor. Lütfen sus, ağlama

Etme güzel yüzlü çocuğum

Ağlarsan o kadar güzel görünmeyeceksin

Lütfen sus çocuğum

İşte, ağlayan çocuğu arayan korkunç bir dev geliyor YAYLA PERİSİ-İSKOÇYA İskoçya’da ağlayan ve uyumayan çocukları kaçıran korkunç yaratıklar yok. Onun yerine bebeğini kaybeden anneler karşımıza çıkıyor. Yaban mersini toplamak için

Bebeğimi yatarken bıraktım

En sevdiğim bebeğimi kaybettim

Küçük sarı geyik gördüm ama bebeğimi göremedim

Gölde su samurunun izini sürdüm ama bebeğimin izini süremedim LİMA ANAK AYAM-MALEZYA Malezya’nın kültürel dokularını yansıtan bu ninninin içerisinde matematik, ölüm ve hüzün içeriyor. Beş civciv

Bir civciv ölür

Bir civciv öldükten sonra dört civciv kalır