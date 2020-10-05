Bilekliğinizden çıkan kir midenizi bulandıracak! Sadece 5 dakikada tertemiz yapabilirsiniz

Aksesuarlar kadınların en çok sevdiği eşyalarının başında geliyor. Tüm gün bizimle birlikte olan takıların hijyeninden ne kadar eminsiniz? Bilekliğinizin ne kadar temiz olduğunu düşünürseniz düşünün muhtemelen düşündüğünüzden çok daha fazla kir barındırıyordur.

Facebook kullanıcılarından biri kendi temizleme yöntemini paylaşınca herkes kendi bilekliğine farklı bir gözle bakmaya başladı.

BU YÖNTEMLE AKSESUARLARINIZ TERTEMİZ VE İLK GÜNKÜ GİBİ PARLAK OLACAK

Bilekliğini temizlediği yöntemi bir Facebook grubunda paylaşan kullanıcının bu paylaşımı çok kısa süre içinde viral oldu. Yapmanız gereken çok basit; bilekliğinizi derin bir kâseye yerleştirin, üzerine kaynar su ve bulaşık deterjanı dökün. Sadece 5 dakika sonra ortaya çıkan görüntüye inanamayacaksınız.

Yaklaşık 5-10 dakika beklettikten sonra bilekliğinizi suda çıkarabilirsiniz. Bilekliğinizin ilk günkü gibi parlak olmasını istiyorsanız; sudan çıkarır çıkarmaz bir pamuk yardımıyla her yerini güzelce ovalayabilirsiniz. İşte bu kadar basit!

