MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkıyla poz verdi

Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkıyla poz verdi

14.07.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan ile aşkıyla tanınan Bilge Öztürk yıllar sonra yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile aşka geldi.

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

1

Bikinileri ve zayıflığı eleştiriliyordu! Ünlü kaleciyle plajda aşka geldi Bikinileri ve zayıflığı eleştiriliyordu! Ünlü kaleciyle plajda aşka geldi

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk şu sıralar sevgilisiyle tatilde.

2
Geçen ay ikinci yıllarını kutlayan aşıkların ilişkisi gayet mutlu mesut devam ediyor. İkilinin aşk pozlarına ise beğeni yağıyor.

İkilinin yaş farkı ve pozlarına zaman zaman olumsuz yorumlar geldiği de oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız açıklamasıyla tepki çekti! En sonunda isyan ettiİbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız açıklamasıyla tepki çekti! En sonunda isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Bilge Öztürk bilge öztürk daren gerede Tarkan sevgilisi ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler
Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.