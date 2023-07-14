Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkıyla poz verdi

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk şu sıralar sevgilisiyle tatilde.



Geçen ay ikinci yıllarını kutlayan aşıkların ilişkisi gayet mutlu mesut devam ediyor. İkilinin aşk pozlarına ise beğeni yağıyor.

İkilinin yaş farkı ve pozlarına zaman zaman olumsuz yorumlar geldiği de oluyor.

