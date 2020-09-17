Bilim bu sefer aşk için çalıştı: Yüz ifadesinden hakkında neler düşündüğünü anlayabilirsiniz

Aşka giden adımlar flörtle başlar. Flört sırasında ise yaşanan bazı yanlış anlaşılmaların sonu ise utanç verici olabilir. Çoğu kişi, karşınızdaki insanın sizinle ilgili ne düşündüğünü çok merak eder. Peki karşınızdaki kişinin sizinle flört edip etmediğini yüz ifadesinden anlamak mümkün mü? Bilim insanları çok merak edilen bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yaptı. Gerçekleşen çalışmalarda flört eden kadınların belirli yüz ifadeleri takındığı ortaya çıktı.

Kansas Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların erkeklere yönelik ilgisini göstermek için takındığı belirli yüz ifadelerini araştırdı. Çalışmanın sonucunda biriyle romantik ya da cinsel açıdan ilgilenme gibi içsel durumların yüz ifadesiyle, yani sözsüz olarak aktarılabileceği saptandı.

EN ÇOK GÜLÜMSEME YAPILIYOR

Journal of Sex Research’te yayımlanan makalenin yazarlarından psikoloji profesörü Omri Gillath, “Bu merak edilen fenomeni sistematik biçimde inceleyen çok az bilimsel makale var” dedi ve ekledi:

Biz konuyla ilgili 6 çalışma gerçekleştirdik ve çoğu erkeğin, flört eden kadınlardaki belirli yüz ifadelerini algılayabildiğini gördük.