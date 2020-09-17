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Bilim bu sefer aşk için çalıştı: Yüz ifadesinden hakkında neler düşündüğünü anlayabilirsiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bilim insanları, flört eden kadınların belirli yüz ifadeleri takındığını ve içsel durumların yüz ifadesiyle, yani sözsüz olarak aktarılabileceği saptandı.

Bilim bu sefer aşk için çalıştı: Yüz ifadesinden hakkında neler düşündüğünü anlayabilirsiniz

Aşka giden adımlar flörtle başlar. Flört sırasında ise yaşanan bazı yanlış anlaşılmaların sonu ise utanç verici olabilir. Çoğu kişi, karşınızdaki insanın sizinle ilgili ne düşündüğünü çok merak eder. Peki karşınızdaki kişinin sizinle flört edip etmediğini yüz ifadesinden anlamak mümkün mü? Bilim insanları çok merak edilen bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yaptı. Gerçekleşen çalışmalarda flört eden kadınların belirli yüz ifadeleri takındığı ortaya çıktı.

Kansas Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların erkeklere yönelik ilgisini göstermek için takındığı belirli yüz ifadelerini araştırdı. Çalışmanın sonucunda biriyle romantik ya da cinsel açıdan ilgilenme gibi içsel durumların yüz ifadesiyle, yani sözsüz olarak aktarılabileceği saptandı.

EN ÇOK GÜLÜMSEME YAPILIYOR

Journal of Sex Research’te yayımlanan makalenin yazarlarından psikoloji profesörü Omri Gillath, “Bu merak edilen fenomeni sistematik biçimde inceleyen çok az bilimsel makale var” dedi ve ekledi:

Biz konuyla ilgili 6 çalışma gerçekleştirdik ve çoğu erkeğin, flört eden kadınlardaki belirli yüz ifadelerini algılayabildiğini gördük.

Bu ifadeler, benzersiz bir morfolojiye sahip. Benzer özelliklere sahip olan ama erkekler tarafından flört ifadesi olarak tanımlanmayan ifadelerden (mesela gülümseme) farklı.

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Çalışmanın yazarları flörtöz yüz ifadelerini sınıflandırmak için Yüz Eylem Kodlama Sistemi’ni (FACS) kullandı. Carl-Herman Hjortsjö adlı İsveçli bir anatomist tarafından geliştirilen FACS, bireylerin duygusal dışavurum esnasındaki yüz ifadelerini tanımlamada en çok kullanılan yöntemlerden biri.

Kodlamayla elde edilen bulgulara göre en etkili flört ifadelerini takınan bireylerin başını yan çevirdiği, hafifçe eğdiği, gülümsediği ve gözlerini hedefe doğru çevirdiği anlaşıldı.

Çalışmaya katılan kadınlardan “flörtöz” olduğunu düşündükleri ifadeleri takınmaları veya araştırmacıların talimatlarını takip etmeleri istendi.

Bunun sonucunda bazı kadınların “flörtöz” ifadeleri takınmada, bazı erkeklerin de bu ifadeleri tanımada daha iyi olduğu görüldü. Öte yandan belirli ifadeler, neredeyse tüm erkekler tarafından başarıyla “flört davranışı” diye tanımlandı.

Böylece flört ifadelerinin en tanınmış hallerini belirleyen araştırmacılar, bulgularını deneysel çalışmalarda da kullandı. Gillath konuyla ilgili şöyle konuştu:

Flörtü temsil eden ifadeleri ilk kez izole edip tanımladık. Aynı zamanda işlevlerini de açığa çıkardık. Bunlar, romantik ve cinsel ilişkileri harekete geçirebiliyor.

Araştırma ayrıca, erkeklere, bir kadının gerçekten flört edip etmediğini anlamaları için daha somut bir yöntem sunabilir.

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