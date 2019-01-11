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Bilim insanları doğruladı: Düzenli ilişki yaşamak kilo aldırıyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 11.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Mutlu ilişkilerde, çiftlerin, bekarlara oranla ortalama 5,8 kilo daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları doğruladı: Düzenli ilişki yaşamak kilo aldırıyor!

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli bir ilişki yaşayanlar kilo alıyor.

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Yapılan detaylı araştırmada, 15.000'den fazla kişiden elde edilen on yıllık veriler analiz edildi ve mutlu ilişkilerde, çiftlerin, bekarlara oranla ortalama 5,8 kilo daha fazla olduğu ortaya çıktı. Dahası araştırma ile çiftlerin yılda ortalama 1,8 kg'lık bir kilo da aldığını keşfettiler.

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Araştırmacılar, “Evlilik ya da sorunsuz ilişkiler, düzenli aile yemekleri gibi yükümlülüklerle birlikte gelir. Bu tür durumlar da kilo alımına sebep oluyor” dedi.
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Uzmanlar ayrıca “Evlilik ve birlikte yaşamak, sağlıksız davranışları teşvik etme potansiyeline de sahiptir, çünkü çiftler genellikle yemek yeme, TV seyretme ve birlikte alkol alma gibi davranışları birlikte sergilerler.” da dedi.

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Düzenli ilişki düzenli ilişki kilo

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