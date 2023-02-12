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Bilim insanlarından korkutan keşif! Norveç buzullarında zararlı kimyasal madde PFAS saptandı

12.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesinden bilim insanları, Norveç'in Svalbard bölgesinde yer alan buzullarda araştırmalarda bulundu. Yapılan araştırmaların sonucunda Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde, yabani hayatı tehdit eden yüksek oranda "zehirli kimyasal" perfloroalkil ve polifloroalkil maddelere (PFAS) rastlandı.

Bilim insanlarından korkutan keşif! Norveç buzullarında zararlı kimyasal madde PFAS saptandı

The Guardian Gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesinden bilim insanları, Norveç'in Svalbard bölgesindeki buzullarda yaptıkları araştırmada, 26 çeşit PFAS bileşiği tespit etti.

Araştırmada, buzulların erimesi ve yüksek orandaki zehirli kimyasalların su kaynaklarına karışmasıyla, plankton, balık, fok balığı ve kutup ayısı gibi bölgedeki yaban hayatı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

ETKİSİ İKİYE KATLANDI

Mevsimsel buzul erimeleri sırasında bölgedeki sulara birçok PFAS kimyasal maddesinin aktığını söyleyen araştırmacılardan Dr. William Hartz, dünya ortalamasının üzerinde olan Svalbard bölgesindeki ısınmayla birlikte söz konusu etkinin ikiye katlandığını belirtti.

Hartz, kutup ayılarının, doğal ortamda yaşanan değişikliklerin etkileri dışında, daha yüksek miktarda zehirli kimyasallara da maruz kaldığını sözlerine ekledi.

PFAS NEDİR?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor. (AA)

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Norveç buzul kimyasal

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