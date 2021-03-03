Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 'normalleşme' açıklaması: Kurallara uyulmazsa hemen kapatılabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıkladığı yeni 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, yeni sınıflandırma sistemi ile illerin 4 kategoride değerlendirildiğini anımsattı. İlhan, illerde değerlendirme kriterinin sadece 100 binde vaka sayısı olmadığını, illerdeki yoğun bakımdan tutun yatak sayısı, PCR pozitifliği gibi pek çok bileşeni bir arada tutan bir yaklaşım söz konusu olduğunu kaydetti.

'REHAVET OLURSA ÇARPAN ETKİSİYLE ARTAR'

Prof. Dr. İlhan, bazı illerde kırmızı renkte kümeleşme olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Karadeniz bölgesinde bunu gözlemliyoruz. Bu illerimizde birbirine geçişler çok fazla. İnsanlar hafta içi, hafta sonu birbirlerine gidiyorlar, bu da tabii virüsün yayılmasına sebep oluyor. Virüsün yayılmasında mutant virüs de söz konusu olabilir; ama bu denli yüksekliği açıklayacak kadar bir mutant virüs söz konusu değil. Bu illerde, illerin yöneticileri değerlendirme yaparak, o illerde filyasyon sonuçlarına göre riskin daha bol olduğu yerleri tespit edip, buna göre ilerlerseler çok kısa zaman içinde, 2 hafta sonraki değerlendirmede daha alt renge doğru yol alırlar. Mavi renkli illerimiz de daha farklı bir renge, hatta aniden kırmızıya doğru yol almamak için şu an hangi önlemi aldılarsa, daha iyisini almaları için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Geldiğimiz noktada geçtiğimiz haziran, temmuz, ağustos aylarında şahit olduk; eğer bir ilde önlemler alınmaz ve aniden bir rehavet söz konusu olursa vaka sayısı çarpan etkisiyle artıyor. Bugün mavi olan illerimiz, iki hafta sonra baktığınızda sarı, turuncuya doğru da dönebilirler. Mavi renk olmak, 'maskeyi çıkartalım, fiziksel mesafeye uymayalım, her yer açıldı gidelim sıkışık oturalım' anlamına gelmiyor" diye konuştu.