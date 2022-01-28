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Bilimin sesine kulak verin: İşte en faydalı yeşillik

28.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir yaşamın en önemli unsuru sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sağlıklı beslenme deyince de akla meyve, sebze, et, süt, yumurta gibi gıdalarla birlikte her birinin faydası saymakla bitmeyen roka, maydanoz, dere otu, tere, nane, fesleğen gibi taze yeşillikler geliyor. ABD’de yapılan bir araştırma ise sevilen yeşillikler arasından en sağlıklısının hangisi olduğunu ortaya çıkardı.

Bilimin sesine kulak verin: İşte en faydalı yeşillik

Sebze, meyve, et ve süt ürünlerinin faydaları bilinen bir gerçek. Son yıllarda paketli gıdalar, hazır yemek ve fast food kültürünün yerleşmesiyle kötü beslenmeden ötürü ortaya çıkan sağlık sorunları yüzünden yeniden, olması gerektiği gibi sağlıklı beslenmenin önemi ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü günde en az 5 kez bol yeşillik, sebze ve meyve yemeyi öneriyor. Dünya koronavirüsle olduğu kadar, kötü beslenme ve obeziteye karşı da bir süredir savaş veriyor. Gıdalar ve faydalarıyla ilgili yapılan çalışmalardan biri daha sonuçlandı.

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İŞTE EN FAYDALI YEŞİLLİK

Maydanoz, roka, tere, dereotu, fesleğen... Bu sağlıklı yeşilliklerin hepsinin ayrı bir faydası olduğunu zaten biliyorsunuz ancak içlerinden biri yüksek besin değerleriyle yıldız oldu. Yapılan araştırmalar, sebzelerin meyvelere kıyasla çok daha sağlıklı olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte Amerika’da yapılan araştırmada yeşilliklerin, sebzelerin ve meyvelerin besin değerlerine bakıldı ve en yüksek besin değerine sahip yeşilliğin tere olduğu ortaya çıktı. Diyetinize tere ekleyerek daha dinç ve sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz.

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TERENİN FAYDALARI

Posta’nın haberine göre; Yapılan diğer araştırmalar, 15-80 yaş aralığında, hafif ila orta derecede astımı olan hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada terenin astım belirtilerinde iyileşme sağlayabileceği gösterilmiştir. Ancak diyetinize tere eklemenin etkin faydaları sadece bu kadar değil!

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TERE OTU VE BESİN DEĞERLERİ

Turpgiller familyasının seçkin bir üyesi olan tere, yüksek oranda A vitamini, C vitamini, Kalsiyum, Demir, K vitamini, B1 Vitamini, B2 Vitamini, Niyasin, Vitamin B6, Folik Asit, Fosfor, Magnezyum ve çinko içeriyor.

Bir demet tere ile sağlıklı bir bedenin kapılarını açtınız bile...

Terenin 100 gramında;

  • Kalori (kcal) 28
  • Toplam Yağ Miktarı 0.52 g
  • Sodyum (mg) 44 mg
  • Potasyum 462 mg
  • Toplam Karbonhidrat 1.84 g
  • Diyet Lif 3.30 g
  • Şeker 0.18 g
  • Protein 2.45 g
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TERENİN FAYDALARI NELERDİR?

Beslenmenize tere ekleyerek, daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Kilo vermeyi sağlıyor: Tere'nin düşük kalorili yüksek besin değerleriyle birleşmiş olan özellikleri bol bol lif, yağ yakımına destek olan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun ideal kilosuna inebilmesine destek olur.

Yüksek tansiyona iyi geliyor: Bir araştırmada terenin antihipertansif yani hipertansiyonu önleyici etkileri olup olmadığı araştırılmıştır. 3 hafta boyunca 20 mg/kg dozunda tere ekstraktları verilen yüksek tansiyon sorunu olan deneklerde, tansiyon değerlerinin anlamlı derecede düştüğü görülmüştür.

Hastalığa yakalanma riskini azaltıyor: Tere otu çayı nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Günlük diyetinize tere eklemek, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı mücadelesini destekler. Boğaz ağrısına faydalıdır ve balgam sökmeye yardımcıdır.

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Sindirim sistemine iyi gelir: Terenin iştah açıcı özelliği vardır. Kabızlık için müshil olarak kullanılır. Terenin tohumlarıyla ve balın karıştırılmasıyla elde edilen kür yardımıyla dizanteri hastalığı tedavi edilebilir. Terenin tohumları suda kaynatılır ve bu su tüketilirse bağırsak hareketini hızlandırır. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Böylece kilo vermeyi de kolaylaştırır.

Kadın hastalıklarına iyi gelir: Terenin içerdiği vitamin ve mineraller kadın hastalıklarını düzenlenmesine yardımcı olur. Emziren annelerin süt artışını sağlar. Çünkü tere yüksek derecede demir ve protein içermektedir. Genelde tere doğumdan sonra annelere tavsiye edilir.

Kansızlığa iyi gelir: Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı dengeler. Yüksek düzeyde demir içerdiği için kan yapıcı özelliği vardır. Bu özelliği aynı zamanda demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapılarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Solunum yollarına iyi gelir: Tere tohumu çiğnenerek tüketilirse öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği vardır. Hafif nefes daralma sorunlarını ortadan kaldırabilir. Özellikle astım hastalığından kaynaklanan şiddetli öksürükleri azaltabilir.

Göz sağlığını korur: İçerdiği bol miktardaki A vitamini göz sağlığı için önemlidir. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt hastalığı başta olmak üzere birçok göz hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Sigaranın zararlarını azaltır: Bu konuyla alakalı son zamanlarda yapılan araştırmalar sigaranın ciğerlerde ve dokularda meydana getirdiği hasarları azalttığını ortaya koymuştur. Bu yüzden özellikle sigara içenlerin her gün tere yemesi ve tere tohumunu kaynatarak günde 1-2 bardak içmeleri öneriliyor

Tere idrar söktürür: Terenin diğer bir özelliği de çok etkili bir idrar söktürücü olmasıdır. Bunun dışında böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur. Böbreklerde taş oluşmasına izin vermediği gibi bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olabilir.

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Kansere yakalanma riskini azaltır: Tere tohumu kanser hastalıklarına neden olan serbest radikalere karşı etkili antioksidanlar içerir. Bu antioksidan özelliğinden dolayı doğal olarak dokularda kanser hücrelerinin verdiği zararlı etkileri ortadan kaldırabilir veya kanser hücrelerinin yıkıcı etkilerini azaltabilir.

Saç ve cilt sağlığını korur: Tere, suda kaynatılarak saçlara uygulandığında saç sağlığını korur, içerdiği demir başta olmak üzere diğer mineral ve vitaminler sayesinde saçların kırılganlığını ortadan kaldırır ve sağlıklı yumuşak bir görünüm kazandırır.

TERE OTUNUN ZARARI VAR MIDIR?

Tere tüketmek birçok kişi için oldukça güvenlidir ancak her şeyde olduğu gibi aşırı tüketimde sindirim sistemini ve idrar yolları sorunlarına neden olabilir.

Bununla birlikte, tere tiroidde iyot emilimini azaltan guatrojenler içerir. Bu nedenle hipotiroidiye neden olabilir. Hipotiroidi hastasıysanız tere tüketmemelisiniz. Tere otu hamilelikte kullanılmamalıdır çünkü hormonlara etki edebilir.

Uyarı: Terenin tansiyon düşürücü etkileri olduğu için düşük tansiyon sorunu olanlar tarafından dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Eğer tansiyonunuz sürekli düşük seyrediyorsa tere otu ile yapılan bitkisel kürleri doktorunuza danışmadan kullanmayın.

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