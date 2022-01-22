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Aç karnına bir tatlı kaşığının yarattığı etki inanılmaz

22.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca tıp dünyasında en çok kullanılan bitkilerden biri olan çörek otu, sağlığa olan yararlarıyla harikalar yaratıyor. Hamur işlerini süslemek için kullanılan çörek otu, birçok kültürde kutsal tohum olarak adlandırılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen çörek otu yağı bronşitten ishale birçok hastalığın iyileşmesi için tüketebilirsiniz. Aç karnına bir tatlı kaşığı çörek otu içtiğinizde ise bakın neler oluyor.

Aç karnına bir tatlı kaşığının yarattığı etki inanılmaz

Binlerce yıl öncesinden beri ilaç olarak kullanılan çörek otunun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Eski Mısır'dan bu yana ilaç olarak kullanılan ve birçok kültürde de "kutsal tohum" olarak adlandırılan bu tohum, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde sıklıkla tercih ediliyor.

2000 yıl öncesinde Kral Tut zamanında da ilaç olarak kullanıldığı bilinen çörek otu, insanlığın ortak şifa kaynakları arasında yer alıyor.

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Lezzeti nedeniyle mutfakta sık sık başvurulan besinler arasında yer alan çörek otunun, bronşitten ishale kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Bu nedenle çörek otunu sadece poğaça ve ekmeklerin üzerine serpilen basit bir tohum olarak görmek yerine bir şifa kaynağı olarak değerlendirebilir, böylece birçok faydasından yararlanabilirsiniz.

Biz de sizler için son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken çörek otunun sağlığa yararlarını derledik. İşte aç karnına 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı içmenin faydaları...

ANTİOKSİDANLAR YÖNÜNDEN ZENGİN

Antioksidanlar, vücutta kanser gibi birçok hastalığa neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve hücre hasarlarını engeller.

Yapılan araştırmalar; kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli kronik rahatsızlıklardan korunmanın en iyi yollarından birinin antioksidan alımı olduğunu belirtiyor.

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Çörek otunda bulunan timokinon, karvakrol, t-anetol ve 4-terpineol gibi çeşitli bileşikler, antioksidan özelliklerini en iyi hale getirir. Yapılan bir çalışma, çörek otu yağının aynı zamanda bir antioksidan görevi gördüğünü ortaya koymuştur.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kolesterol, her ne kadar faydalı olsa da kanınızda yüksek miktarlarda birikebilir ve bu durum, kalp hastalığı riskini artırır. Çörek otu, kolesterolü düşürmede en etkili besinlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalar, çörek otu takviyesinin hem toplam hem de "kötü" LDL kolesterolün düşüşünde etkili olduğunu ispatlıyor. Üstelik trigleseritlerde görülen düşüş, kalp damar sağlığı üzerindeki büyük etkilerini de ortaya koyuyor.

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Fakat yapılan bu çalışma, çörek otu yağının daha faydalı olduğunu, çörek otu tohumunun ise iyi kolesterol seviyelerinin artışında rol oynadığını gösteriyor.

KANSERLE MÜCADELE EDER

Çörek otunun içinde bolca, kanser gibi hastalıkların gelişimine yardımcı olan serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidan barındırıyor. Bu sayede çörek otu, hayatı tehdit eden bu hastalığı ortadan kaldırmada oldukça etkili.

Yapılan çalışmalar, çörek otu ve içeriğindeki bileşik timokinonun potansiyel olarak bir anti-kanser olduğunu ortaya koydu.

ZARARLI BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

Zararlı bakteriler, kulak enfeksiyonlarından zatürreye kadar birçok tehlikeli hastalığa yol açıyor. Uzmanlar, çörek otunun sahip olduğu antibakteriyel özelliğin, bu bakteri türleriyle savaşmada etkili bir yöntem olabileceğini belirtiyor.

Bir tür cilt enfeksiyonuna neden olan ''stafilokokal'' adlı bakteriye karşı, bebeklere bölgesel olarak öörek otu uygulandı ve çörek otunun antibiyotik kadar etkili olduğu tespit edildi.

Bir başka çalışmada ise çörek otu, diyabetik hastaların yaralarının tedavisinde zor ve antibiyotiklere dirençli olan ''staphylococcus aureus'' adlı bakteriyi izole etti.

İLTİHAPLANMAYI HAFİFLETEBİLİR

İltihaplanma, vücutta yaralanma ve enfeksiyona karşı olarak verilen doğal tepki olarak ortaya çıkar. Kronik hale geldiğinde ise kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok hastalığı tetikleyebilir.

Birçok insan tarafından güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu kabul edilen çörek otunun iltihaplanmayı hafiflettiği belirtiliyor.

KARACİĞERİ KORUR

Hayati bir organ olan karaciğer; toksinleri uzaklaştırır, ilaçları kan dolaşımına sokar, besinleri işler ve protein ve kimyasalları üretir. Bu nedenle karaciğer hasarları, genellikle hayati sonuçlara mal olabilir.

Yapılan bazı çalışmalar, çörek otu yağının karaciğer hasarına karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Bir başka çalışmada ise çörek otu, karaciğerdeki toksik yoğunluk oranını azaltarak karaciğer ve böbrek hasarına karşı koruma sağladı.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Yüksek kan şekeri oranı; susuzluk, ani kilo kaybı, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Uzun vadede kontrolsüz şekilde ilerleyen yüksek kan şekeri; sinir hasarı, iyileşmeyen yaralar ve görme kaybı gibi büyük sorunlara neden olabilir.

Çörek otu, yüksek kan şekerini düzenli bir şekilde tutmaya yardımcı olur. Yedi farklı çalışma sonucunda, çörek otunun açlık ve ortalama kan şekeri değerlerini iyileştirdiği tespit edildi.

AÇ KARNINA BİR ÇAY KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI

Sabahları, aç karnına bir çay kaşığı çörek otu yağını ılık suya karıştırarak içmek, iç organları temizlemeye yardımcı olur. Üstelik içeriğindeki antioksidanlar sayesinde tansiyon ve şeker seviyelerini dengeler.

Tüm bunların yanı sıra alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması yaşanabilecek yan etkilere karşı önlem almak gerekir. Bu nedenle çörek otunu, uzmanlara danışarak kullanmalısınız.

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