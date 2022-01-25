Antibiyotik kadar etkili! Normal yumurtadan en büyük farkı...

Mavi yumurta son yıllarda başta sağlıklı beslenenler olmak üzere herkesin ilgisini çekiyor. Adını renginden alan mavi yumurtanın, normal yumurtadan daha etkili olduğu bilinen bir gerçek. Ağız ve diş sağlığından kolesterole kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen mavi yumurtanın aynı zamanda antibiyotik kadar etkili olduğuna inanılıyor.

MAVİ YUMURTA HAKKINDA

Mavi yumurta içeriğinde bulunan A, B, D ve E vitaminleri sayesinde özellikle çocuk sağlığı ve beslenmesinde son derece etkili rol oynuyor. Adını renginden alan mavi yumurta etkili bir protein kaynağıdır. Ayrıca demir ve çinko açısından sağlığa oldukça faydalı mineraller barındırıyor.

MAVİ YUMURTA NEDİR?

Mavi yumurta normal yumurtaya göre sıfır denebilecek seviyede kolesterol değerlerine sahiptir. Ayrıca sağlığa faydalı zengin içerikler barındırır. Ayrıca mavi yumurtanın ‘Araucana’ ırkına ait tavuklardan elde edildiği biliniyor.

MAVİ YUMURTANIN FAYDALARI