Bill Gates'in kullandığı telefon merak konusu oldu! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bill Gates'in hangi telefonu kullandığını hiç merak ettiniz mi? Microsoft'un kurucu ortağı olan Gates'in çoğunlukla Microsoft üretimi bir akıllı telefon kullandığı tahmin edildi. Bu açıdan Gates'in katlanabilir bir telefon olan Microsoft Surface Duo'yu cebinde taşıdığı sanıldı. Fakat ünlü ismin katlanabilir telefon kullanmasına rağmen Microsoft'un Surface Duo'sunu kullanmadığı ortaya çıktı.

BILL GATES HANGİ TELEFONU KULLANIYOR?

Bill Gates, Reddit'teki bir etkinlik sırasında kullandığı telefonu açıkladı. Ünlü isim bir katlanabilir akıllı telefon olan Samsung Galaxy Z Fold3 kullandığından bahsetti. Gates, "Bir Android Galaxy Z Fold3'üm var. Farklı olanları denerim. Bu ekranla harika bir taşınabilir bilgisayar ve telefonla idare edebiliyorum ve başka hiçbir şey yapmıyorum." dedi.

Bill Gates'in bir Samsung telefonu kullanmasının nedenlerinden biri, Samsung'un Microsoft ile olan ortaklığı ve buna bağlı olarak Windows ile entegrasyonu olabilir. Microsoft Surface Duo ise Samsung Galaxy Z Fold 3 ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Ancak her iki telefon arasında farklılıklar da yok değil.

