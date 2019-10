Bill Murray uyuyakalınca kutlamayı kaçırdı

Bugün Aslında Dündü, Rushmore, Hayalet Avcıları ve Lost in Translation gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Bill Murray, Roma Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. 69 yaşındaki aktör ödülünü kutlamak için düzenlenen basın toplantısına uyuyakaldığı için katılamadı.

The Hollywood Reporter’a göre oyuncu, cumartesi gerçekleşmesi planlanan etkinlik için uyanamadı ancak daha sonra 9 farklı filmde beraber çalıştığı Wes Anderson ve festival direktörü Antonio Monda liderliğinde halka açık düzenlenen Close Encounter (Yakın Temas) konuşmasına katıldı.

Gerçekleşen toplantıda defalarca birlikte çalıştığı usta aktörden övgü dolu sözlerle bahseden Wes Anderson, Bill Murray’le ilk kez 1998'de Çılgın Liseliler (Rushmore) setinde tanıştığı anısını anlattı.

Murray 20 yıldan uzun süredir Anderson’la aralarında Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel), Köpek Adası (Isle of Dogs) ve Moonrise Kingdom gibi filmlerin olduğu yapımlarda birlikte çalıştı. Murray, Anderson’ın bir sonraki filmi The French Dispatch’te de rol alacak.

Roma Film Festivali 27 Ekim’e kadar devam edecek. Senenin ikinci Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Viola Davis’e verilecek.