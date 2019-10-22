Mynet Trend

Bill Murray uyuyakalınca kutlamayı kaçırdı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen usta aktör Bill Murray, kutlama için gerçekleştirilen basın toplantısına uyuyakaldığı için katılamadı.

Bill Murray uyuyakalınca kutlamayı kaçırdı

Bugün Aslında Dündü, Rushmore, Hayalet Avcıları ve Lost in Translation gibi filmlerin unutulmaz oyuncusu Bill Murray, Roma Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. 69 yaşındaki aktör ödülünü kutlamak için düzenlenen basın toplantısına uyuyakaldığı için katılamadı.

The Hollywood Reporter’a göre oyuncu, cumartesi gerçekleşmesi planlanan etkinlik için uyanamadı ancak daha sonra 9 farklı filmde beraber çalıştığı Wes Anderson ve festival direktörü Antonio Monda liderliğinde halka açık düzenlenen Close Encounter (Yakın Temas) konuşmasına katıldı.

191801-2016168242

Gerçekleşen toplantıda defalarca birlikte çalıştığı usta aktörden övgü dolu sözlerle bahseden Wes Anderson, Bill Murray’le ilk kez 1998'de Çılgın Liseliler (Rushmore) setinde tanıştığı anısını anlattı.

Murray 20 yıldan uzun süredir Anderson’la aralarında Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel), Köpek Adası (Isle of Dogs) ve Moonrise Kingdom gibi filmlerin olduğu yapımlarda birlikte çalıştı. Murray, Anderson’ın bir sonraki filmi The French Dispatch’te de rol alacak.

Roma Film Festivali 27 Ekim’e kadar devam edecek. Senenin ikinci Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Viola Davis’e verilecek.


PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Yerli filmlerin gişe rekabeti! Karakomik Filmler ne kadar izlendi?Yerli filmlerin gişe rekabeti! Karakomik Filmler ne kadar izlendi?
Sinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıSinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bill Murray Bugün Aslında Dündü wes anderson

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli filmlerin gişe rekabeti! Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ne kadar izlendi?

Yerli filmlerin gişe rekabeti! Karakomik Filmler ne kadar izlendi?

Sinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sinemada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

The Crown 3. sezon fragmanı yayınlandı! "Zaman değişir, görev devam eder" The Crown yeni sezon Netflix'te ne zaman başlıyor?

Dünyaca ünlü dizi ekrana geri dönüyor!

MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? Mehmet Şef çılgına döndü! Murat ve Yasin'e şok ceza!

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

Tarantino’nun başı Bruce Lee tasviri ile belada: Çin gösterimi ertelendi

Tarantino’nun başı belada: Çin gösterimi ertelendi!

İzmir’de Cem Yılmaz’lı "Karakomik Filmler" galası

İzmir’de Cem Yılmaz izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.