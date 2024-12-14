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  4. Estetik operasyonu için 220 bin TL ödeme yaptı! Göğüs estetiğinin kendisini içten içe zehirlediğini söyledi: "Yıllarca acı çektim"

Estetik operasyonu için 220 bin TL ödeme yaptı! Göğüs estetiğinin kendisini içten içe zehirlediğini söyledi: "Yıllarca acı çektim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 14:31
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İngiltere'nin Castleford bölgesinde yaşayan Danielle Watts isimli bir kadın kilo vermesiyle birlikte göğüs estetiği yaptırmak istedi. Göğüslerindeki sarkıklıktan dolayı kendisini özgüvensiz hissettiğini ve göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen Watts, yıllar içinde implantlarının kendisini zehirlediğini fark etti. Yaşadığı deneyimi sosyal medyadan paylaşarak diğer kadınları uyarmak istedi.

Estetik operasyonu için 220 bin TL ödeme yaptı! Göğüs estetiğinin kendisini içten içe zehirlediğini söyledi: "Yıllarca acı çektim"

MYNET|DIŞ HABERLER Göğüs büyütme ameliyatı olmak için 5.000 sterlin (yaklaşık 220 bin TL) harcadıktan sonra ilk başlarda fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu dile getiren Watts yıllar içinde ise garip semptomlar yaşamaya başladı. Ameliyatın üzerinden zaman geçtikte semptomlarının çoğalmaya başladığını söyleyen Watts, "Çok kötü sinüs enfeksiyonları, burun kanamaları, migren ve baş ağrıları yaşıyordum. Daha sonra kronik rinit ve sinüzit teşhisi kondu ve sürekli sinüs enfeksiyonları çekiyordum. Her iki haftada bir, grip olmadığım halde vücudum grip olmuş gibi hissediyordu. Soğuk algınlığından normalden çok daha uzun sürede iyileşiyordum. Kulaklarımda çınlama ve görme sorunlarım vardı" dedi.

Kanında sürekli olarak iltihap belirtileri olduğunu söyleyen Watts, "Sürekli enerjimin tükendiğini hissediyordum. Bağışıklık sistemim çok baskılanmıştı. Sonra yüzümde ve göğsümde rastgele beliren ve sonra geçen bir otoimmün döküntü geliştirdim. Kanımda sürekli iltihap belirtileri görülüyordu ancak bunun nereden kaynaklandığına dair bir açıklama yoktu." diye konuştu.

4 YILDA 20 KEZ DOKTORA GİTTİ

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Dört yıl boyunca 20 kez doktora gitti, ancak Meme İmplantı Hastalığı (BII) ile ilgili bir internet forumu bulana kadar sağlığının neden bu kadar kötü olduğuna dair bir cevap alamadı. Yaşadığı semptomların göğüs implatından kaynaklanabileceğini düşünmediğini söyleyen Watts, "Yıllarca acı çektikten ve çok üzüldükten sonra bunun implantlarım olabileceğini düşünmeye başladım. Yabancı bir cisim olarak vücudum onlara karşı sürekli savaşıyor olabilir ve bu yüzden acı çekiyorum.Böyle bir durumla karşılaşacağınızı hiç düşünmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Hastalığı durduracağı umuduyla eksplantasyon prosedüründen geçmek için binlerce dolar daha harcadı ve şimdiden daha fazla enerjiye sahip olduğunu ve hayatını yeniden yaşamaya başlayabileceğini hissettiğini söyleyen Watts, göğüs implantı yaptırdığına pişman olduğunu belirtti.

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estetik meme estetiği
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