Huzurevinde çekilen skandal görüntüler yürekleri sızlattı! Hemşire yaşlı kadına tokat atarken meslektaşları gülerek çekti

Arnavutluk’ta bir huzurevinde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülerde Aurona Pelaj isimli bir hemşirenin demans hasta olduğu ifade edilen yaşlı bir hastayı kaçmaya çalıştığı için cezalandırdığı anlar yer aldı. Miniere Nurja isimli hastanın odasına gelerek yaşlı kadını kollarından tutan hemşire önce 4 tane tokat ardından ise 2 tane tekme attı. Başka bir hemşire tarafından gülerel çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekince polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜDAHALE ETMEDEN YANLARINDAN GEÇTİ

Kosova'nın Peja kentindeki bir huzurevinde kaydedilen görüntülerde Miniere’in direnmeye çalıştığı ve aldığı darbelere cevap vermek için bacağını kaldırdığı sırada başka bir tokatla sarsıldığı görüldü. Yaşlı kadını darp eden personel olay sırasında, “Bildiğim kadarıyla küçücük bir tokat, küçücük bir tekme” dedi. Yaşlı hastanın darp edildiği anlarda başka bir personeli müdahale etmeden yanlarından geçtiği görüldü.

Kosova Polisi tarafından yayınlanan bir bildiride, "Şüpheliler sorgulanıyor ve haklarındaki yasal işleme başlamış durumdayız" denildi.



