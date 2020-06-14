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Bingöl'de evi çöken kadın o anı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:47 | Son Güncelleme

Bingöl'de meydana gelen depremi yaşayanlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde 10 ev çöktü, 10 kişi yaralandı. Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde ise çöken nöbet kulübesi altında kalan bir güvenlik korucusu ile yine aynı köyde çöken bir evde göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışması yapıldığı öğrenildi.

"EVİMİZ YIKILDI ÇOCUK ALTINDA KALDI"

Kaynarpınar köyünde evi çöken Müzeyyen Yıldız, "Bahçedeydim çocuklar içerideydi, bebek içeride yatıyordu, deprem oldu, gelin çağırdı evimiz yıkıldı. Çocuk evin altında kalmıştı, yaralıydı. Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim" dedi.
Müşterilerle ilgilenirken deprem meydana geldiğini belirten bir iş yeri çalışanı ise depremle birlikte kendilerini dışarı attıklarını aktardı.

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