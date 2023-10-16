Binlerce ceset enkaz altında! Hamas-İsrail çatışmalarının doğurduğu çevre felaketi tehdidi kapıda; Gazze'deki bakanlıktan uyarı geldi

Gazze sınırında yoğunlaşan savaşta can kayıpları binlerle ifade ediliyor. Cansız bedenlerin enkaz altında kalması ise bölgeyi yeni bir tehdide sürüklüyor.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, enkaz altında binden fazla cesedin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
(AA)