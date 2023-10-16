SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı: 'Büyük bir hata olur'

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Ölü ve yaralı sayısının arttığı Gazze'de durum her geçen dakika daha da kötüleşiyor. ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi. İşte dakika dakika detaylar...

06.20 "GAZZE HASTANELERİNDE 24 SAAT YETECEK YAKIT VAR" Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu. OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı. Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.

06.10 İSRAİL GAZZE'Yİ GECE BOYUNCA BOMBALADI Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu. İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu. AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı. Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi. Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'ne uzanan saldırılarda yaralananlar oldu, kuzey bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık bombaları atıldı. AA muhabiri, hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çekti.

06.00 KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO: 'İSRAİL İLE DIŞ İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI' İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararına tepki gösteren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro,, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Petro, şunları kaydetti: "İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız. Soykırımı desteklemiyoruz. Kolombiya Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmez. Latin Amerika'yı Kolombiya ile gerçek anlamda dayanışma göstermeye davet ediyorum. Büyük Chaco savaşında olduğu gibi son sözü tarihin birikimi söyleyecektir. Ne Yair Klein ne de Raifal Eithan, Kolombiya'daki barışın tarihinin ne olduğunu söyleyemeyecek. Kolombiya'daki katliamı ve soykırımı onlar başlattı. İsrail halkından Kolombiya'daki barışa, Filistin ve dünya barışına yardım etmelerini talep ediyorum." Kolombiya'nın özgürlük kahramanlarını anımsatan Petro, şöyle devam etti: "Bolivar ve Narino'nun bize öğrettiği gibi Kolombiya egemen, bağımsız ve adil bir halktır. Bir gün İsrail ordusu ve hükümeti, adamlarının sebep olduğu soykırımı başlattıkları için bizden af dileyecek. Onlara sarılacağım ve onlar Auschwitz ve Gazze'deki kıyım için ağlayacaklar."

05.00 BIDEN'DAN İSRAİL'E UYARI: 'BÜYÜK BİR HATA OLUR' ABD Başkanı joe Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu. İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi. Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu. "BUNUN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM" Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

04.00 KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Hamas'ın başlattığı saldırılara İsrail'in verdiği karşılığı eleştirmesi, Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled, Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, Petro'nun, İsrail karşıtı ve antisemitik açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluk Menjarez'e iletildi. Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini belirtti. Açıklamaya göre, İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurdu. Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.