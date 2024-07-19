Binlerce cihaz açılmadı! Dünya genelinde yazılımsal problem: Bankacılık, havayolu ve hastane işleri aksadı... Crowdstrike nedir?

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir yazılım arızası yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Binlerce Windows cihazı, açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşıyor ve bu durum bankaları, havayollarını, TV yayıncılarını, süpermarketleri ve dünya çapında daha birçok işletmeyi etkiliyor. Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yapılan hatalı bir güncelleme, etkilenen bilgisayarları ve sunucuları çevrimdışı hale getirerek makinelerin düzgün bir şekilde başlatılamaması için onları bir kurtarma önyükleme döngüsüne zorladı.

THY'DEN AÇIKLAMA: GEREKLİ AKSİYONLAR ALINIYOR

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, “Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir kullanıcı konuyla ilgili yaptığı paylaşıma, "Şu anda çok tuhaf bir şey oluyor: son birkaç dakika içinde tamamen farklı birkaç medya kuruluşu tarafından arandılar, hepsi Windows makinelerinde aniden BSoD'ye (Ölümün Mavi Ekranı) başladı. Bunu başka gören var mı? Kurtarma moduna giriyor gibi görünüyor" notunu düştü.

The Verge'ün haberine göre, İngiliz yayın kuruluşu Sky News sabah haber bültenlerini yayınlayamıyor. Kuruluş, kesinti için özür dileyen bir mesaj gösteriyor.

Aynı habere göre, CrowdStrike yayınladığı bir destek notunda “Windows ana bilgisayarlarında birden fazla algılayıcı sürümünde meydana gelen yaygın Mavi Ekran (BSOD) raporları alıyoruz” dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, internet sitesinde hatanın sorumluluğunu kabul ederek, 'üzerinde çalıştıklarını' duyurdu.

UÇUŞLAR DURDU

Berlin Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. İngiltere'de hastane randevu sistemi kilitlendi.

BBC'nin haberine göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda da kesinti nedeniyle gecikmeler yaşandığı bildirildi. Bir sözcü, "Kesinti, Schiphol'den kalkan ve Schiphol'e gelen uçuşları etkiliyor" dedi ve kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.