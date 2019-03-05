Binlerce yıldır kullanılıyor! Kokuların bir bilimsel yararı daha ortaya çıktı

Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, gerek ruhunuzu sakinleştirmek istediğinizde gerekse vücudunuzu korumak için aromaterapiden nasıl yararlanabileceğiniz konusunda şu bilgileri verdi: “Aromaterapinin olumlu etkileri binlerce yıldır bilinmektedir. Çiçekler, yapraklar, dallar ya da köklerden elde edilmiş uçucu yağları kullanmak enfeksiyondan uykusuzluğa, menopozdan deri rahatsızlıklarına, stres ve bağışıklık sistemi sorunlarına kadar her yerde kullanılmıştır.

PEKİ BİNLERCE YILDIR KULLANILAN AROMATİK ÖZLERDEN NASIL YARARLANABİLİRİZ?

Papatya: Çok iyi bir antioksidandır. Derinlemesine yatıştırıcı bir etkisi vardır. Strese çok iyi gelir anti-inflamatuar özelliği; hassas, alerjik ve kaşıntılı ciltler için idealdir.

Lavanta: İyi bir anti oksidandır. Lavanta kokusu kan basıncını düşürebilir. Depresif ruh halini, inflamasyonu, kasılmaları, baş ağrısını, kas ağrılarını, bulantıyı, adet sancılarını azaltır.

Biberiye: Biberiye çok güçlü bir antioksidandır. Toksik maddelerin derinin yağ tabakasına zarar vermesini engeller, hafızayı güçlendirir. Sarkmış veya sarkmaya meyilli ciltleri sıkılaştırır ve toparlar. İyi bir antiseptiktir. Bakteri ve virüs kaynaklı cilt problemlerini gidermeye yardımcıdır. Saçları güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.