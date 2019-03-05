Binlerce yıldır kullanılıyor! Kokuların bir bilimsel yararı daha ortaya çıktı

Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, gerek ruhunuzu sakinleştirmek istediğinizde gerekse vücudunuzu korumak için aromaterapiden nasıl yararlanabileceğiniz konusunda şu bilgileri verdi: “Aromaterapinin olumlu etkileri binlerce yıldır bilinmektedir. Çiçekler, yapraklar, dallar ya da köklerden elde edilmiş uçucu yağları kullanmak enfeksiyondan uykusuzluğa, menopozdan deri rahatsızlıklarına, stres ve bağışıklık sistemi sorunlarına kadar her yerde kullanılmıştır.
PEKİ BİNLERCE YILDIR KULLANILAN AROMATİK ÖZLERDEN NASIL YARARLANABİLİRİZ?
Papatya: Çok iyi bir antioksidandır. Derinlemesine yatıştırıcı bir etkisi vardır. Strese çok iyi gelir anti-inflamatuar özelliği; hassas, alerjik ve kaşıntılı ciltler için idealdir.
Lavanta: İyi bir anti oksidandır. Lavanta kokusu kan basıncını düşürebilir. Depresif ruh halini, inflamasyonu, kasılmaları, baş ağrısını, kas ağrılarını, bulantıyı, adet sancılarını azaltır.
Biberiye: Biberiye çok güçlü bir antioksidandır. Toksik maddelerin derinin yağ tabakasına zarar vermesini engeller, hafızayı güçlendirir. Sarkmış veya sarkmaya meyilli ciltleri sıkılaştırır ve toparlar. İyi bir antiseptiktir. Bakteri ve virüs kaynaklı cilt problemlerini gidermeye yardımcıdır. Saçları güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.
Fesleğen: Kuvvetli bir antioksidandır. Beyin için harika bir yağdır. Zekayı uyarır, zihni temizler, konsantrasyonu güçlendirir. Yatıştırıcı etkisi vardır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Okaliptüs: Güçlü bir anti oksidandır. Hücreleri serbest radikal hasarına karşı korur; antibakteriyel ve antivirütik özellikleri vardır, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur.
Günlük: Günlük özellikle nane ile karıştırıldığında çok iyi bir serbest radikal temizleyicidir. Hücre yenilenmesini destekler meditatif etkilidir. Sinirleri yatıştırır, stresi dengeler.
NASIL UYGULANIR?
Kokulardan verimli bir şekilde yararlanmak için, aromaterapi eğitimi almış sağlık profesyonelleri ve sertifikalı aromaterapistlerin gözetimi altında uygulama yapılmalı.
Koklama: Bir kase kaynar suya 6 ile 12 damla uçucu yağ damlatın. Başınızın üstüne bir havlu koyarak kokulu buharı içinize çekin. Gözlerinizi açmayın. Ya da koton ped üzerine birkaç damla uçucu yağ damlatın ve derin nefes ile içinize çekin.
Difüzyon: Uçucu yağ difüzörü veya aroma lambaları bu konuda en iyi sonucu verir. Fakat bunların hiçbiri yoksa genellikle havaya spreyle püskürtmeyi öneriyorum. Bu teknik, sinirleri yatıştırır, daha iyi hissetmeye yardımcı olur ve hatta solunum durumunu iyileştirdiği söylenmektedir. Yedi yemek kaşığı suya 10 damla uçucu yağ ilave edin.
Masaj: 30 ml badem yağının içine beş damla uçucu yağ ilave edin. Yüksek konsantrasyon deriyi tahriş edebilir.
Banyo: Bir küvet dolusu suya sekiz damla ilave etmek genellikle yeterlidir. Eğer duş alıyorsanız ıslak sünger ya da lifi su – yağ karışımına daldırın ve duşun altındayken vücudunuza uygulayın. Her uçucu yağ banyoda kullanıma uygun değildir buna dikkat edin.
Sıcak ve soğuk kompres: Yaklaşık 120 ml su içine 5 – 10 damla uçucu yağ ilave edin. Bir bezi, karışımın içine daldırın ve sonra gerekli bölgeye tatbik edin.
BEBEKLER, KÜÇÜK ÇOCUKLAR, HAMİLE KADINLAR
Aromaterapinin herkes için uygun bir terapi yöntemi olmadığına dikkati çeken Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, şu uyarılarda bulunuyor:
“Bebekler ve küçük çocuklar, hamile kadınlar ve deri alerjisi olanların aromaterapiden uzak durması iyi olabilir. Aroma terapi uygulanacağı zaman kokuyu içinize çekerken gözlerinizi kapatmayı unutmayın. Ayrıca yağlar son derece yoğun olduğu için yutmamaya dikkat edin; toksik doz aşımı yaşayabilirsiniz.”
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