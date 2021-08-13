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  4. Binlercesi küle döndü! Palet fabrikasında korkutan yangın

Binlercesi küle döndü! Palet fabrikasında korkutan yangın

13.08.2021 03:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’daki bir palet fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken binlerce palet küle döndü. Yanan fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Binlercesi küle döndü! Palet fabrikasında korkutan yangın

Nilüfer ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangın fabrikanın depo bölümünde başladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Büyükşehir Belediye sulama tankeri sevk edildi.

PALETLERE SIÇRADI

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bahçede bulunan paletlere sıçradı. Ekipler fabrika bahçesinde hızla yayılan alevlerin üretim merkezine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada, fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına yardım etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın, üretim bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Havadan çekilen drone görüntüsüyle yangının yol açtığı hasar gözler önüne serildi. Fabrika bahçesindeki binlerce palet küle döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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yangın Bursa Nilüfer
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