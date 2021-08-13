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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacak

13.08.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.

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AFAD GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak. (AA)

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