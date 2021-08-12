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Yangın bir anda bahçesine ulaştı! Canı pahasına hayvanlarını alevlerden kurtardı: Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım

12.08.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangın, neden olduğu can ve mal kaybı ile hafızalarda derin yara bıraktı. 10 gün süren yangının ardından tekrar alevlerin yükseldiği Manavgat'ta yeniden can pazarı yaşandı. Alevlerin bir anda evinin bahçesine kadar geldiğini söyleyen Ayşe Kara, canı pahasına keçilerini kurtarmak için çabaladı. "Keçilerim yansa vicdan azabından yaşayamazdım" diyen Kara, korkunç anlarda yaşadıklarını anlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını, 10. gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında 59 mahalle etkilenirken, yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. İlçede bu yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, dün Sarılar Mahallesi’nde yaşanan orman yangını vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yangında keçilerini ve tavuklarını canını hiçe sayarak son anda kurtaran Ayşe Kara, “Diğer evimde bulaşık yıkıyordum, duman kokusu geldi. Bulaşıkları yıkayıp dışarıya çıkayım derken bizim kiracı aradı, sizin eski evin orada ateş var diye. Çıkıp bir baktım evin her tarafı ateşler içinde harlı harlı. Davarlarımı kurtarayım diye bir geldim şuraya ateş almış tümü yanıyor. Davarları bıraksam böğüre böğüre ölmelerine razı değilim. Çok kötü olacağım. Vicdan azabından yaşayamam. Keçilerimi kurtardım sonra. Burada bırakıp gidemedim. Gitsem böğüre böğüre ölecekler burada. Vicdan azabı ile yaşayamazdım ben. Yangını görünce içeri kaçmaya başladılar bir de. Başta çıkaramadım. Ben de yanacaktım. Hiç umudum yoktu gerçekten" ifadelerine yer verdi.

"KENDİM DE YANACAKTIM"

Küçükbaş hayvanlarını kurtarırken yanma tehlikesi geçiren Kara, "Onları kurtarırken kendim de yanacaktım. Bir baktım her taraf alev aldı. Buradan çıkışım yok benim diye düşünmeye başlamıştım. Davarlarla birlikte biz de gittik diye düşündüm. Bir baktım asmanın altında biraz boşluk var oradan önce keçileri çıkardım ardından ben çıktım. Çektim davarları koşturdum. Dumandan boğuluyordum az daha. Dün beni görseydin ayakta dikilecek durumum yoktu. Başım döndü bir ara düşecek oldum” dedi.

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"EVİ KURTARDIK"

Yangını yakından hisseden İhsan Top, "Öğle saatlerinde çalıştığım anda eşim aradı. Evin yakınından dumanlar çıkıyor diye. İzin alıp koşarak geldim. İlk etapta evimizi boşalttık. Çocuklarımı dışarıya çıkarttım. Daha sonra ekipler ile birlikte hep birlik olduk ve yangını söndürmek için müdahale ettik. Evimiz sıfır noktada olduğu için ilk etapta yanma tehlikesi çok büyüktü. Onun için çok korktuk. Ama çok şükür önledik. En azından evimizi kurtardık" dedi.

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Ormanın içerisindeki 4 kovan arısının yandığını dile getiren Top, "Arılarımı kurtaramadım. Bu yangınlar ülkemize ve milletimize bir işkence. Artık son bulsun. Ormanda canlılar, o kadar hayvan var. Hepsi de dilsiz, ağızsız yanıyor. Yani bunun önlenmesi lazım. 4 kovan arım vardı. Hobi olarak burada bakıyordum. Tam geldim ama alamadım. Kapatıp en azından kurtarabilirdim ama geldiğimde ateş her tarafını çevirdiği için kurtaramadım. Kurtarma çabasında bulundum ama ateş her tarafını çevirmişti bir şey yapamadım. En azından dağdaki yanar içindeki yanmaz diye düşündüm ama alamadım" diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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