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  4. Bir anda karşılarında gördüler! Yatak odalarından koala çıktı: "Korkudan konuşmayı unuttuk"

Bir anda karşılarında gördüler! Yatak odalarından koala çıktı: "Korkudan konuşmayı unuttuk"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 13:28
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32 yaşındaki Francielle Dias Rufino ve 34 yaşındaki kocası Brunno, Avustralya'daki evlerinin yatak odasında bir koala bulunca şaşkına döndüler. Hayvanın evcil köpeklerinin yatağına uzandığını belirten çift o anları sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Bir anda karşılarında gördüler! Yatak odalarından koala çıktı: "Korkudan konuşmayı unuttuk"

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Avustralya'da yaşayan bir çift 11 yaşındaki köpekleri Aruk'u kontrol etmek için yatak odasına girdiklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Köpeklerinin yatağında bir koala gören ikili karşılarına çıkana kadar hayvanın varlığından habersiz olduklarını dile getirdi.

KOALA

Avustralya'nın Adelaide kentinde küçük bir işletme sahibi olan Brunno koalayı görünce şaşkınlıkla birlikte korku hissettiklerini dile getirerek, "Koalayı görünce o kadar heyecanlandık ve şok olduk ki konuşmayı unuttuk. Çığlık atmaya başladı ve bir örümcek bulduğunu düşündüm ama sonra 'Yatak odasında bir koala var!' diye bağırdı. İlk başta ona inanmadım. Evimiz kilitliydi, bu yüzden bir koalanın içeri nasıl girebileceğini hayal edemedim" dedi.

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Battaniye yardımıyla koalayı dışarı çıkarttığını ifade eden Brunno, "İlk başta bana tısladı ve onu yönlendirmeye çalıştığımda gömleğimi ısırmaya çalıştı. Sonra onu dışarı çıkarmak için köpeğimizin battaniyesini kullandım.

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