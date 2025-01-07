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Bir anda sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı öptü! Hayranlığı başına bela oldu: 10 yıllık koca bu hareketini affetmedi, boşanmaya karar verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 17:13
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İnternette paylaşılan ve viral olan videoda Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir Aventura konserine katılan kadın, ünlü şarkıcı Romeo Santos'a olan hayranlığının dozunu kaçırınca eşiyle arası bozuldu. Genç kadın bir anda sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı dudaklarından öptü ve o görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kocası kadına boşanma davası açtı.

Bir anda sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı öptü! Hayranlığı başına bela oldu: 10 yıllık koca bu hareketini affetmedi, boşanmaya karar verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Dominik Cumhuriyeti'ndeki gerçekleşen bir konserde Romeo Santos hayranı olan bir kadın sahneye atlayıp ünlü şarkıcıyı dudaklarından öptü. Santos ile birlikte sahnede 'La Guerra' şarkısını söyleyen kadın elini ünlü şarkıcının bacağına koydu. Bu samimi an diğer konser katılımcıları tarafından belgelendi ve sosyal medyada paylaşıldı. İsmi açıklanmayan kadın hayranın eşi de bu görüntüleri görünce memnun olmadı.

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NME'nin haberine göre , çiftin on yıldır evli olduğu biliniyor ancak kocası, Santos ile yaşadığı ve kamuoyuna yansıyan görüntülerin sonrasında boşanma davası açtı. Santos'un hayranı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu başarının çok yüksek bir bedeli olduğunu kabul etmeliyim: 10 yıllık evliliğimin dağılması." ifadelerini kullandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti
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