"Bir ayıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?" sorusunun cevabını uygulamalı verdi! Koşarak gelen ayıyı böyle uzaklaştırdı

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 09:06
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde profesyonel rehber olduğu iddia edilen bir adam üzerine doğru koşarak gelen ayıya yaptığı müdahale sayesinde onu uzaklaştırmayı başardı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde profesyonel rehber olduğu iddia edilen bir kişi grubuna doğru koşarak gelen bir ayıyı görünce soğukkanlılığıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

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    Aynın üzerine doğru yürüyen adam hayvanı uzaklaştırmayı başardı. O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben buna benzer sesleri köpekler tarafından saldırıya uğradığım da çıkardım ve gayet işe yaradığını gördüm" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu muhtemelen karnı tok bir ayı" yorumunu ekledi.

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