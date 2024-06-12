"Bir ayıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?" sorusunun cevabını uygulamalı verdi! Koşarak gelen ayıyı böyle uzaklaştırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde profesyonel rehber olduğu iddia edilen bir kişi grubuna doğru koşarak gelen bir ayıyı görünce soğukkanlılığıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Aynın üzerine doğru yürüyen adam hayvanı uzaklaştırmayı başardı. O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben buna benzer sesleri köpekler tarafından saldırıya uğradığım da çıkardım ve gayet işe yaradığını gördüm" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu muhtemelen karnı tok bir ayı" yorumunu ekledi.