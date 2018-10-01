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Bir babanın en acı günü!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denizde boğularak öldü. Olaydan haberi olmayan baba yakınları tarafından morga getirildi. Baba acı haberi burada öğrendi. Fenalık geçiren talihsiz adamın feryatları herkesi kahretti

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzme bilmemelerine rağmen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize yüzmek için girdi. Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, bir süre sonra derin yerlere doğru ilerledi. Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeşi kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen’in kıyaya çıkardı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaybolan ağabey Burhan İmen için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

MORGDA ÖĞRENDİ

Denizli'de bir fabrikada çalışan Baba Mehmet İmen, yakınları tarafından evine götürülmeyerek gezme bahanesiyle Antalya’daki kardeşinin yanına getirildi. Bugün yine yakınları tarafından morgda getirilen baba, 2 oğlunun öldüğü haberiyle adeta yıkıldı.

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Uzun süre gözyaşı döken baba, sinir krizleri geçirdi. Acılı babanın, ağıtlar yakarak çevresindekilere serzenişte bulunduğu gözlendi.

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Antalya boğulma baba Halil İmen burhan imen

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