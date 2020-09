Bir bilim kurgu efsanesi: Fringe dizisi konusu ve oyuncuları

Fringe, Lost, Star Trek, Alias, Star Wars, Görevimiz Tehlike ve Sleepy Hollow gibi unutulmaz yapımlara da imza atan ünlü senarist, yapımcı ve yönetmenler J.J. Abrams, Roberto Orci ve Alex Kurtzman tarafından kurgulanmış bir dizi. Kuantum fiziğinden nanoteknolojiye, yapay zekadan paralel evrenlere kadar birçok bilimsel konuyu işleyen Fringe konusu ve oyuncularının muhteşem performansıyla dünyanın dört bir yanında milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Seyirciye sunuğu etkileyici ve düşündürücü teorileri dram, aksiyon, mizah gibi türleri dengeli ve başarılı bir şekilde harmanlayarak servis eden Fringe, karakterlerin detaylı bir şekilde işlenmesiyle de özgün bir tarz yakalamayı başarmıştı. Oyuncuların karakterleriyle özdeşleşmelerini sağlayan olağanüstü performansları ve dizideki çarpıcı temalar Fringe'i bilim kurgu dizilerini heyecanla takip edenlerin kaçırmaması gereken bir dizi haline getirdi. Fringe yorumlar yönünden bakıldığında izleyicileri tarafından olduğu kadar eleştirmenlerce de takdir edilen ender yapımlar arasında yer alır.

Şimdi Fringe konusu, karakterleri ve oyuncularına yakından bakalım... Fringe Dizisi Konusu Fringe dizisinin ilk bölümü kendini mesleğine adamış FBI ajanı Olivia Dunham'ın ortağıyla birlikte üzerinde çalıştığı davadaki gelişmeleri takiben yaşanan bir patlama sonucu ortağının yaralanması ve davaya dair yeni soruların açığa çıkmasıyla başlar. Hem ortağının tedavisine hem de davanın ortaya koyduğu problemlere geleneksel bilimin cevap sunmada yetersiz kalmasıyla arayışa giren Olivia, aradığı cevaplar için Walter Bishop adlı bir bilim insanına ulaşır. Harvard Üniversitesi'ndeki laboratuvarındaki çalışmalarıyla geleneksel bilimin sınırlarını zorlayan Walter Bishop, çalışmalarının sebep olduğu bazı olaylar sebebiyle erişimin kısıtlı olduğu bir akıl hastanesinde kapalı tutulur. Sorunların çözümlerine ulaşmak için Walter'ın yardımına ihtiyacı olan Olivia, babası gibi çok zeki olan ama Walter'ın yıllardır görmediği oğlu Peter'ın sağladığı izinle birlikte Walter'la davası ve ortağının tedavisi üzerine çalışmaya başlar. Bu davanın önlerine serdiği yeni gelişmeler sebebiyle birbiriyle ilişkili, esrarengiz olaylar ile geleneksel bilim ve FBI yöntemleriyle açıklanamayan gizemli olayları sınırbilim metotlarıyla aydınlatmak için FBI çatısı altında Fringe Bölümü (Fringe Division) kurulur. Bu bölümde kararlı FBI ajanı Olivia Dunham, alternatif çözümlerin üreticisi dahi Walter Bishop ve kavrayış gücü yüksek, babası gibi bir dahi olan Peter Bishop birlikte çalışmaya başlar.

Bu eksantrik üçlüye bilgisayar uzmanı olmasının yanı sıra dil bilimci de olan FBI ajanı Astrid Farnsworth de katılır. FBI komuta zincirinde Fringe Bölümü'nün yöneticisi konumundaki FBI kıdemli ajanı Phillip Broyles ile Walter Bishop'un eski çalışma arkadaşı ve önde gelen bir teknoloji devinin yöneticisi olan, ekibe yardımlarda bulunan Nina Sharp ile çekirdek kadro tamamlanır. Buna ek olarak William Bell Fringe Bölümü için gizemini koruyan önemli bir karakterdir. Birbirinden çok farklı olan Fringe karakterleri oluşturdukları ekip ile telekineziden nanoteknolojiye, kuantum fiziğinden yapay zekaya ve paralel evrenlerin varlığına kadar değişen farklı birçok alanda çalışıp davalarını çözmeye çalışırlar. Fringe Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Olivia Dunham (Anna Torv) FBI özel ajanı olarak çalışan Olivia Dunham, Fringe Bölümü kurulduktan sonra bu bölüm altında bilim insanı Walter Bishop ve onun oğlu Peter Bishop ile açıklanamayan esrarengiz olayları çözmek için çalışır. Mesleğine bağlı, kararlı, başarılı ve inatçı bir kadın olan Olivia Dunham, geçmişinde yaşadığı bazı olaylar sebebiyle insanlara pek güvenmez. Sorunlara çözüm getirene dek davaların peşini bırakmayan Olivia başarıya ulaşana dek sınırları ve kendini zorlayan, asla vazgeçmeyen bir karakter olarak seyirci karşısına çıkar.

FBI ajanı Olivia Dunham karakterine başarılı oyuncu Anna Torv hayat verir. The Secret Life of Us, Mistresses ve Secret City gibi yapımlarda rol alan oyuncu son olarak Netflix'in popüler yapımlarından Mindhunter'ın kadrosunda Dr. Wendy Carr olarak yer alır. Walter Bishop (John Noble) Walter Bishop, devlet adına gizli görevler yürüttüğü ve sınırbilim çalışmaları yaptığı Harvard Üniversitesi'ndeki laboratuvarında yaşanan bir kaza sonucu akıl hastanesine kapatılır. Üzerinde çalıştığı davanın çözümünde yardımı olabilecek tek insan olduğu için Olivia'nın 17 yılın ardından hastaneden çıkardığı Walter, Fringe Bölümü'nün ayrılmaz bir parçası olur. Sıra dışı zekası, problemlere getirdiği geleneksel bilimin ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan çözümlerle dahilik ile delilik arasındaki ince çizgide yürüyen bilim insanı olan Walter Bishop, Fringe Bölümü'nün bilim danışmanı olarak görev yapar. Akıl hastanesinde geçirdiği 17 yılın ardından hastaneye yatırılan Walter Bishop'tan çok farklı bir Walter Bishop olarak çıkar. Bu karakterin farklılığı dizinin sayısız gizemlerinden biridir ve Walter Bishop karakteri ile karaktere hayat veren John Noble'ı performansıyla efsaneleştiren noktalardan biri olarak öne çıkar.

Fringe dizisinden önce Yüzüklerin Efendisi, Fracture, The Outsider gibi filmlerde rol alan sanatçı, Fringe dizisinin final yapmasının ardından Sleepy Hollow ve Geleceğin Efsaneleri gibi bilim kurgu ve Elementary gibi polisiye, suç/gizem dizilerinde yer alır. Peter Bishop (Joshua Jackson) Walter Bishop'un oğlu olan Peter Bishop, babası gibi dahilik derecesinde zeki bir adamdır. Walter'ın akıl hastanesinden çıkmasını sağlayabilecek tek aile üyesi olduğu ve vasisi olması sebebiyle hastane dışındaki yaşamında Walter'dan sorumlu olduğu için Peter da Walter aracılığıyla Fringe Bölümü'nün bir parçası olur. Davalarda sağladığı yardım, sunduğu çözüm önerileriyle zekasını gösterir ve kendisini bölümün bir üyesi olarak kanıtlar. Ayrıca babasıyla problemli bir ilişkisi olmasına rağmen zekası ve kavrama yeteneği sayesinde Walter'ın proje ve deneylerinin hayata geçmesinde ve Olivia, Astrid gibi sınırbilimden uzak olanların yapılanları anlamasında önemli bir rol üstlenir. Peter Bishop karakterini Joshua Jackson canlandırır. Oyuncunun Fringe dizisindeki Peter Bishop'tan önceki en bilinen rolü, ülkemizdeki Kavak Yelleri dizisine ilham olan Dawson's Creek dizisinde canlandırdığı Pacey Witter rolüdür. Fringe'den sonra ise The Affair ve Little Fires Everywhere gibi popüler dizilerde yer alır.

Astrid Farnsworth (Jasika Nicole) Fringe Bölümü'nün bir diğer üyesi ise FBI ajanı Astrid Farnsworth'tür. Bilgisayar uzmanı ve dil bilimci olan Astrid teknolojik konularda ve şifre çözümlemede takımın başvurulacak ismidir. Hem Olivia'nın hem de Walter'ın asistanlığını da yapan Astrid davalardaki yardımıyla zekasını ve sadakatini defalarca kanıtlar. Çok katmanlı Astrid Farnsworth karakterini Jasika Nicole canlandırır. Kendisini Underground ve The Good Doctor dizilerinde de izleyebilirsiniz. Phillip Broyles (Lance Reddick) Kıdemli ajan Phillip Broyles, Fringe Bölümü'nün en üst düzey yöneticisidir. Bölümün FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile ilişkisinde sorumlu ajan olan Broyles, azimli ve başarılı bir ajan ve yöneticidir. Davaların çözümlenebilmesi için Fringe ekibine gerekli yardımları sağlayan Broyles aynı zamanda bürokratik sorumlulukları da üstlenerek ekibin FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bürokratik yükünü de hafifletir. Zaman zaman Fringe ekibini koruyarak hem ekibine sadakatini kanıtlar hem de güvenilir bir meslektaş ve dost olduğunu gösterir.

Phillip Broyles karakterine, oyunculuğuyla olduğu kadar seslendirme sanatçılığıyla da öne çıkan başarılı oyuncu Lance Reddick hayat verir. The Wire ve Oz gibi efsaneleşmiş dizilerde oynayan sanatçı ayrıca birçok yapımda Ra's Al Gul, Sam Wilson/Falcon gibi ünlü çizgi roman kahramanlarını seslendirir. Fringe dizisinden sonra Corporate, Bosch, American Horror Story gibi dizilerde rol alır. Kendisini ayrıca son zamanların en popüler film serilerinden olan John Wick filmlerinde de izleyebilirsiniz. Nina Sharp (Blair Brown) Walter Bishop'un eski dostu ve meslektaşı olan Nina Sharp aynı zamanda Walter'ın eski ortağı ve dizinin yinelenen karakterlerinden gizemli William Bell'in kurduğu bilim ve teknoloji devi olan Massive Dynamic'in en üst düzey yöneticisidir. Davalarında yardıma ihtiyaç olduğunda Massive Dynamic teknolojisiyle Fringe ekibine yardımcı olan Nina Sharp, kartlarını kapalı oynayan gizemli bir kadındır. Birçok dizide ve filmde rol almış olan Nina Sharp'ı canlandıran emektar oyuncu Blair Brown'u Limitless ve Orange Is The New Black dizilerinde de izleyebilirsiniz.