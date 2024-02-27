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    4. Biri camdan çıktı diğeri de sunrooftan! Akan trafikte aracın dışına çıkıp öpüştüler... Görüntüler sosyal medyaa gündem oldu

    Biri camdan çıktı diğeri de sunrooftan! Akan trafikte aracın dışına çıkıp öpüştüler... Görüntüler sosyal medyaa gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 07:54
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. İstanbul'da Sefaköy E-5 Karayolu’nda kaydedilen görüntülerde bir çift seyir halindeki aracın dışına çıkarak öpüşmeye başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir camdan diğeri de sunrooftan çıkan bir kadın ve bir erkek hareket eden arabanın dışında öpüştü. Akan trafikte diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. O anlar kullanıcılar tarafından tepki çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarını ilgisini çeken o anlara tepki yorumları yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Arabayı kimin kullandığını merak ediyorum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya trafik
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