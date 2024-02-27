Biri camdan çıktı diğeri de sunrooftan! Akan trafikte aracın dışına çıkıp öpüştüler... Görüntüler sosyal medyaa gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir camdan diğeri de sunrooftan çıkan bir kadın ve bir erkek hareket eden arabanın dışında öpüştü. Akan trafikte diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. O anlar kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcılarını ilgisini çeken o anlara tepki yorumları yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz gerçekten inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Arabayı kimin kullandığını merak ediyorum" yorumunu yaptı.