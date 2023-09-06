Bir döneme damga vurmuştu, gören artık tanıyamıyor! Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son hali ile görenleri şaşırttı

300 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu'nun tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur'un başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı Pala karakteri ile hafızalara kazınan Yüksel Arıcı yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de oynayan ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yüksel Arıcı, evinin bahçesiyle ilgilenip ekim yapıyor.

"SADECE ÖLÜLER GÖRÜR!" REPLİĞİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI!

Ünlü oyuncu bie döneme damga vuran dizide ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle Kurtlar Vadisi severlerin hafızasına kazınmıştı.

Taktığı güneş gözlüklerini asla çıkarmayan Pala, milyonlarca kişi tarafından sevilmişti.

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi Pala'sı Yüksel Arıcı yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları gören bir daha baktı.

Yüksel Arıcı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.





