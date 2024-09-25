Bir gören bir daha baktı! Akan trafikte arabanın bagajından kadın çıktı... Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Tayvan'ın Kaohsiung kentinin Sanmin bölgesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın bagajı kimsenin beklemediği bir anda açıldı. Açılan bagajdan bir kadın dışarı çıktı. Elindeki çantasıyla birlikte arabanın yolcu kapısını açmak için hareketlenen kadını görenler duruma bir anlam veremedi.

O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin devamında yapılan açıklamada polisin olaya ilişkin olarak soruşturma başlattığı ve aracın sürücüsüne ulaştığı belirtildi.

Sürücü ve bagajdaki yolcu polise verdikleri ifadelerinde bunun sadece arkadaşlar arasında yapılan bir şaka olduğunu söyledi.