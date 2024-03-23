Bir gören bir daha baktı! Domuz kıyafeti giyip banyosunun zemininde çamur banyosu yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

TikTok'ta 'Piss Millionaire' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın banyosunun merkezini kendisi için ilginç bir ortama çevirdi.

Vücudunu saran pembe bir elbise giyen, domuz kulakları ve domuzdan ilham alan makyajıyla görüntüsünü tamamlayan genç kadın zemine döktüğü toprağı çamur haline getirerek yuvarlanmaya başladı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Çamurla kaplanan yüzeyde ileri geri taklalara atan genç kadın milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntüler genç kadının kameraya bakarak güzel olup olmadığını sorduğu anlarla bitti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en kötü şeydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yapmış mı?" yorumunu ekledi.