Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bir gören bir daha baktı! Domuz kıyafeti giyip banyosunun zemininde çamur banyosu yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Bir gören bir daha baktı! Domuz kıyafeti giyip banyosunun zemininde çamur banyosu yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 11:44
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir kadın domuz kıyafeti giyerek banyosunun zeminine döktüğü çamurla banyo yaptı. O anları 'Domuz çamur banyosu' notunu ekleyerek sosyal medyadan paylaşan genç kadının gönderisine yorum yağdı.

    TikTok'ta 'Piss Millionaire' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın banyosunun merkezini kendisi için ilginç bir ortama çevirdi.

    Vücudunu saran pembe bir elbise giyen, domuz kulakları ve domuzdan ilham alan makyajıyla görüntüsünü tamamlayan genç kadın zemine döktüğü toprağı çamur haline getirerek yuvarlanmaya başladı.

    3

    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Çamurla kaplanan yüzeyde ileri geri taklalara atan genç kadın milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntüler genç kadının kameraya bakarak güzel olup olmadığını sorduğu anlarla bitti.

    4

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlediğim en kötü şeydi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu yapmış mı?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

     Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

    Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

     Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

     Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

    Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

     7 kadınla evli fenomenden cinsellik itirafı! "Haftanın her günü için"

    7 kadınla evli fenomenden cinsellik itirafı! "Haftanın her günü için"

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tepki gecikmedi! "Aldatan evli erkeklerin sanal kız arkadaşıyım"Tepki gecikmedi! "Aldatan evli erkeklerin sanal kız arkadaşıyım"
    Sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettilerSokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler
    Rusya’daki kanlı saldırıda dikkat çeken ABD ve İngiltere detayıRusya’daki kanlı saldırıda dikkat çeken ABD ve İngiltere detayı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

    Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

    Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

    Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

    Sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler

    Sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Domuz kıyafetiyle çamur banyosu yaptı

    Domuz kıyafetiyle çamur banyosu yaptı

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.