Bir gören bir daha baktı! Metro istasyonunda çırılçıplak yürüdü... Ayağındaki çoraplar dikkatleri çekti

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki bir metro istasyonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Kimliği gizli tutulan bir adam çorap dışındaki iğer tüm kıyafetleriyle vedalaşarak metro istasyonunda yürümeye başladı. Peronda metronun gelmesini bekleyen adam diğer yolcuların endişe verici bakışlarına aldırış etmeden büyük bir soğukkanlılıkla hareketlerini sürdürdü.

POLİSE HABER VERDİLER

Güvenlik görevlilerinin duruma müdahale etmesinden sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kimliği belirtilmeyen adam akıl sağlığının kontrol edilmesi için bölgedeki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan adamın kefaretle serbest bırakıldığı belirtildi.