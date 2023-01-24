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Bir gören bir daha baktı! Metro istasyonunda çırılçıplak yürüdü... Ayağındaki çoraplar dikkatleri çekti

24.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde Manhattan bölgesine giden bir metro istasyonu ilginç görüntülere sahne oldu. İsmi açıklanmayan bir adam çırılçıplak metro istasyonunda yürüdü. Diğer yolcuların şaşkınlık dolu bakışlarına aldırış etmeden peronda metronun gelmesini bekleyen adamın sadece çorap giymesi ise herkesi şaşırtmaya yetti.

Bir gören bir daha baktı! Metro istasyonunda çırılçıplak yürüdü... Ayağındaki çoraplar dikkatleri çekti

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki bir metro istasyonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Kimliği gizli tutulan bir adam çorap dışındaki iğer tüm kıyafetleriyle vedalaşarak metro istasyonunda yürümeye başladı. Peronda metronun gelmesini bekleyen adam diğer yolcuların endişe verici bakışlarına aldırış etmeden büyük bir soğukkanlılıkla hareketlerini sürdürdü.

POLİSE HABER VERDİLER

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Güvenlik görevlilerinin duruma müdahale etmesinden sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kimliği belirtilmeyen adam akıl sağlığının kontrol edilmesi için bölgedeki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan adamın kefaretle serbest bırakıldığı belirtildi.

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New York çırılçıplak

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