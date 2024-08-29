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    4. Bir gören bir daha baktı: Uçakta ekşi mayalı ekmek pişiren yolcu eleştirildi! "Bu bir uçak, fırın değil'

    Bir gören bir daha baktı: Uçakta ekşi mayalı ekmek pişiren yolcu eleştirildi! "Bu bir uçak, fırın değil'

    29.08.2024 15:33
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 15:33
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    Sosyal medyada 'leafandloafco' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maria Baradell isimli bir kadın uzun mesafeli bir uçuş sırasında kız kardeşi için ekşi mayalı ekme hazırladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Yemek pişirme yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan Maria Baradell isimli bir kadın İspanya'ya uçarken sıfırdan ekşi mayalı bir ekmek hazırladı. Yanında götürdüğü bir kabın içinde ekmek hamurunu hazırlamaya başlayan Baradell, "Kız kardeşime taze bir somun ekmekle sürpriz yapmak istiyorum" notunu ekledi.

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    Sosyal medyada yemek içerikleri üreten Baradell uçakta seyahatine başladığı sırada bir kasede su, un, tuzu ve mayayı karıştırdı. Hamuru belirli aralıkla yoğuran fenomen isim ekmeğini uçakta pişirmeyi başaramadı. Onun yerine kız kardeşinin evine gittiğinde ekmeği pişirerek sosyal medyadan gösterdi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu, uçaktaki buğday ve/veya glütene alerjisi olan tüm insanlar için düşüncesizce" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanınızda otursaydım, hemen yeni bir koltuk ve tam bir geri ödeme isterdim çünkü sadece unu solumak beni haftalarca hasta ederdi. Lütfen bir dahaki sefere daha düşünceli olun." yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu bir uçak, fırın değil" yorumunu yaptı.

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    uçak ekmek yemek
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