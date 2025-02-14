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  4. Korkunç görüntüler anbean kamerada! Kanocu kambur balinanın saldırısına uğradı: "Beni çoktan yediğini düşündüm"

Korkunç görüntüler anbean kamerada! Kanocu kambur balinanın saldırısına uğradı: "Beni çoktan yediğini düşündüm"

14.02.2025 10:10
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 10:10
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Şili Patagonyası açıklarında bir kano sporcusunun kambur balinanın saldırısına uğradığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı. Görüntüler kano sporcusunun kambur balina tarafından birkaç saniye boyunca bütün olarak yutulduğunu ve daha sonra mucizevi bir şekilde geri tükürüldüğünü kaydetti.

MYNET|DIŞ HABERLER Adrian Simancas isimli bir kano sporcusu, babası Dell'in cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Bahia El Auila'daki Magellan Boğazı'nda kano gezisi yaparken bir kambur balina tarafından yutuldu.

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Balinanın bir süre sonra Simancas'ı tükürdüğü görülürken videoda baba Dell'in oğluna sakin olmasını söylediği duyuldu. Simancas babasının yardımıyla güvenli bir şekilde kıyıya ulaşmayı başardı.

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"BENİ ÇOKTAN YEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

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Associated Press'e konuşan Simancas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Beni çoktan yediğini ve yuttuğunu düşündüm. Evet, ilk başta öldüğümü düşündüm. Çok fazla korktum çünkü yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Suya çıkıp yüzmeye başladığımda babama da bir şey olmasından, kıyıya zamanında ulaşamayacağımızdan ya da hipotermi geçireceğimden korktum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şili balina
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