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    4. Bir günlüğüne sevgili kiraladı! Sosyal medyada gündem oldu: El ele tutuşmak ekstra ücret... 'Evde buluşma paketi pahalıydı'

    Bir günlüğüne sevgili kiraladı! Sosyal medyada gündem oldu: El ele tutuşmak ekstra ücret... 'Evde buluşma paketi pahalıydı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'adem.yildirim7' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi bir günlüğüne sevgili kiralama deneyimini anlattı. Kiralık sevgilisiyle geçirdiği bir günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine gösteren Yıldırım'ın, "El ele tutuşmak ekstra ücret. Evde buluşma paketi pahalıydı" sözleri gündem oldu.

    Kendisine sevgili kiraladığını söyleyen bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral olurken genç adam kiralık sevgilisiyle geçirdiği günü takipçileriyle de paylaştı.

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    Kiralık sevgili paketinin içeriğinden söz eden Yıldırım, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü kendime bir sevgili kiraladım. Onunla buluşmak için hazırlanıyorum. Tatlı bir anlaşma oldu. Anlaşmada bir şeyler içmek var, el ele tutuşmak var. El ele tutuşmak ekstra pakete giriyormuş. Parasını ödedim onu da satın aldım. Yemek yemek yok pakette o çok pahalıya denk geliyordu. Onu satın alamadım. Asla yalnız değilim, asla yalnız değiliz. Kendinize sevgili kiralayabilirsiniz" dedi.

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    Kiralık sevgilinin giyim tarzına hatta o günkü enerjisine dahi karar verebildiğinizi ifade eden Yıldırım, "Sevgiliyi kiraladığınızda onun nasıl giyinmesini istediğinize ya da nasıl bir makyaj yapmasını istediğinize karar verebiliyorsunuz. Ben spor giyinmesini istedim. Soft bir makyaj istedim. Bana 3 örnek attı bir tanesini seçtim. Nasıl bir enerji aradığımdan da bahsettim. O enerjiyle gelecek kiraladığım sevgili. Her beklettiği süre için para kesintisi yapıyorum. Ben dışarıda buluşma paketi aldım. Evde buluşma paketi çok pahalıydı" diye konuştu.

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    Kiraladığı sevgilisiyle tatlı yiyip bir şeyler içtikten sonra günü sonlandıran Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Japonya'da görümüştüm. Türkiye'ye de gelmiş demek" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kiralık ilişki muhteşem" yorumunu ekledi.

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